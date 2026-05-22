Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат мира по борьбе перенесли из Бахрейна в Астану

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение перенести чемпионат мира по борьбе 2026 года в Астану, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Источник: БЕЛТА

В пятницу UWW сообщил о невозможности проведения турнира в Манаме (Бахрейн), как было запланировано изначально.

«Из-за ситуации на Ближнем Востоке было принято решение о переносе чемпионата мира из Манамы, и на проведение претендовали две другие азиатские борцовские державы — Киргизия и Казахстан. Вопрос был поставлен на голосование, и с перевесом в один голос право проведения передано Астане. При этом сроки проведения остаются неизменными», — сказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 24 октября по 1 ноября. Столица Казахстана во второй раз примет соревнования, впервые мировое первенство прошло в Нур-Султане (прежнее название Астаны) в 2019 году.