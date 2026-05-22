Чемпионат мира по борьбе перенесли из Бахрейна в Астану

«Из-за ситуации на Ближнем Востоке было принято решение о переносе чемпионата мира из Манамы, и на проведение претендовали две другие азиатские борцовские державы — Киргизия и Казахстан. Вопрос был поставлен на голосование, и с перевесом в один голос право проведения передано Астане. При этом сроки проведения остаются неизменными», — сказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили.