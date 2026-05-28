Бронзовый призер ЧМ Агаев стал чемпионом России по греко-римской борьбе

Как сообщил в Telegram-канале руководителя пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян, борец Турпал-Али Исаев, который завоевал серебро в весовой категории до 72 кг, был дисквалифицирован с чемпионата России за использование ненормативной лексики. Золото завоевал Рабил Аскеров, серебряная медаль была передана Гарику Гюлумяну, а бронзовая — Гаджимурату Байтуллаеву.