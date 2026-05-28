Бронзовый призер ЧМ Агаев стал чемпионом России по греко-римской борьбе

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира Даниял Агаев завоевал золотую медаль чемпионата России по греко-римской борьбе в Суздале.

Источник: РИА Новости Спорт

В финале весовой категории до 67 кг Агаев победил Руслана Бичурина. Бронзовыми медалистами стали Динисам Бамматов и Эрзу Закриев.

Как сообщил в Telegram-канале руководителя пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян, борец Турпал-Али Исаев, который завоевал серебро в весовой категории до 72 кг, был дисквалифицирован с чемпионата России за использование ненормативной лексики. Золото завоевал Рабил Аскеров, серебряная медаль была передана Гарику Гюлумяну, а бронзовая — Гаджимурату Байтуллаеву.

Агаеву 23 года, он является бронзовым призером чемпионата мира 2025 года, а также победителем молодежного чемпионата Европы.

Результаты в других весовых категориях:

до 60 кг: 1. Анвар Аллахьяров, 2. Садык Лалаев, 3. Дамир Цевгош и Сергей Чигирев;

до 82 кг: 1. Гамзат Гаджиев, 2. Ауэс Гонибов, 3. Хамид Исаев и Дмитрий Джиоев;

до 97 кг: 1. Илья Ермоленко, 2. Муса Евлоев, 3. Мансур Саитов и Адлан Амриев;

Чемпионат России по греко-римской борьбе, который проходил в Суздале, завершился 28 мая.