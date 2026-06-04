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Олимпийского чемпиона по вольной борьбе Муртазалиева осудили пожизненно за организацию убийства

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении олимпийского чемпиона по вольной борьбе 2000 года и экс-руководителя отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Дагестан Сагида Муртазалиева. Он был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает ТАСС.

Источник: ФСБР

Муртазалиев признан виновным в организации убийства начальника отдела по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Дагестану в Кизляре, а также в финансировании незаконной вооруженной банды.

Следствие и суд установили, что в июле 2010 года Муртазалиев, на тот момент исполнявший обязанности главы администрации Кизлярского района, решил устранить заместителя начальника кизлярского отдела ЦПЭ. За совершение убийства он передал членам незаконной вооруженной банды 3 миллиона рублей.

Отметим, что это было не первое преступление Муртазалиева. Годом ранее, в 2009-м, он уже передавал бандитам почти 3 миллиона рублей для использования их в своих целях.

Фигурант дела находится в международном розыске. В дополнение к пожизненному сроку суд назначил ему штраф.