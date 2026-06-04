Олимпийского чемпиона по вольной борьбе Муртазалиева осудили пожизненно за организацию убийства

Муртазалиев признан виновным в организации убийства начальника отдела по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Дагестану в Кизляре, а также в финансировании незаконной вооруженной банды.
Следствие и суд установили, что в июле 2010 года Муртазалиев, на тот момент исполнявший обязанности главы администрации Кизлярского района, решил устранить заместителя начальника кизлярского отдела ЦПЭ. За совершение убийства он передал членам незаконной вооруженной банды 3 миллиона рублей.
Отметим, что это было не первое преступление Муртазалиева. Годом ранее, в 2009-м, он уже передавал бандитам почти 3 миллиона рублей для использования их в своих целях.
Фигурант дела находится в международном розыске. В дополнение к пожизненному сроку суд назначил ему штраф.