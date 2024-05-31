Спортивная программа ПМЭФ открылась регатой Tenzor International Cup

МЫТИЩИ /Московская область/, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спортивная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) открылась в пятницу в Мытищах турниром по парусному спорту Tenzor International Cup имени Игоря Ченцова.

В регате, которая продлится в течение трех дней, принимают участие 30 команд. Как рассказал ТАСС президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев, среди экипажей есть и иностранные участники. «В регате участвуют спортсмены из 18 регионов России, а также из Германии, Сербии, Армении, Израиля, Белоруссии и Киргизии. Люди, которые не связаны с олимпийской программой, с удовольствием к нам приезжают», — сказал Джиенбаев, подчеркнув, что парусный спорт давно стал визитной карточкой экономических форумов.

Директор Центра спортивной подготовки сборных команд России, член наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов объяснил, почему регата носит имя председателя президиума Всероссийской федерации парусного спорта Ченцова. «Этот турнир посвящен памяти нашего соратника и друга. Мы прошли с ним самые сложные годы новой реальности, когда никто не понимал, как во время ковида проводить соревнования. Он предложил новые подходы, новые форматы. Верю, что новые спортивные звезды будут зажигаться в том числе в память о нем», — сказал Брюсов.

Соревнования проводятся на яхтах класса MX-700 и завершатся 2 июня. Призовой фонд составляет 2 млн рублей.