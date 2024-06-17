Квалифицировавшийся на Олимпиаду тонганский яхтсмен погиб в возрасте 18 лет

Источник: Соцсети

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Тонганский яхтсмен Джексон Джеймс Райс, который должен был дебютировать на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, погиб в возрасте 18 лет, сообщает газета Matangi Tonga.

По данным источника, в субботу Райс потерял сознание во время занятий фридайвингом у островов Хаапай в Тихом океане, его не удалось реанимировать.

«Он был невероятен в кайтсерфинге, и я знаю, что он вернулся бы домой с Олимпийских игр с большой блестящей медалью. Мне повезло с самым лучшим братом на свете, и мне больно сообщать, что его больше нет», — написала его сестра Лили Райс в Facebook*.

Джексон Джеймс Райс родился в США, но должен был представлять Королевство Тонга на Олимпийских играх в новой парусной дисциплине — кайтбординг. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.