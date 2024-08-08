Се Сыи стал трехкратным олимпийским чемпионом по прыжкам в воду

28-летний спортсмен по сумме шести попыток набрал сумму в 543,60 балла. Вторым стал еще один китаец Ван Цзунюань, его результат — 530,20 балла. Бронзу выиграл Осман Ольвера Ибарра из Мексики — 500,40.

Се Сыи в Токио-2020 победил на трамплине в индивидуальных и синхронных выступлениях. В Париже он участвовал только в одном виде программы.

В прыжках в воду осталось разыграть два комплекта наград — в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки у мужчин и с 3-метрового трамплина у женщин. На данный момент все шесть золотых наград достались спортсменам из Китая.

XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Париж, Франция. Прыжки в воду. 3-метровый трамплин. Мужчины