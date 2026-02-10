Ричмонд
Дрейк проиграл $1 млн, сделав ставку на победителя Супербоула

Канадский рэп-исполнитель Дрейк поставил крупную сумму на победу команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле — финальном матче Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Дрейк опубликовал в соцсетях скриншот ставки на победу «Нью-Ингленда» в размере $1 млн. Потенциальный выигрыш мог составить около $3 млн. Музыкант лишился своих денег, так как в Супербоуле победу одержала команда «Сиэтл Сихокс» (29:13).

Дрейк — один из самых известных лудоманов мира. Рэпер регулярно ставит сотни тысяч долларов и даже миллионы на самые яркие спортивные события. Те, на кого он ставит, практически всегда проигрывают. В интернете уже появился термин «проклятие Дрейка».

Ранее Дрейк сделал ставку на победу Янника Синнера на US Open-2025. В финале Синнер проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Также Дрейк лишился $1 млн, поставив на победу «Торонто» в решающем матче Кубка Стэнли. Хоккеисты «Торонто» в седьмом матче серии уступили «Флориде» со счетом 1:6.

Команда «Сиэтл Сихокс» стала победителем Супербоула во второй раз в своей истории. Первый триумф «морских ястребов» случился в 2014 году, когда они разгромили «Денвер Бронкос» (43:8).

«Нью‑Ингленд Пэтриотс» потерпели шестое поражение и сравнялись с количеством побед в решающих матчах сезона. Последний раз «патриоты» стали чемпионами в 2019 году, обыграв «Лос-Анджелес Рэмс» (13:3).


