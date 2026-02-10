Дрейк проиграл $1 млн, сделав ставку на победителя Супербоула

Дрейк — один из самых известных лудоманов мира. Рэпер регулярно ставит сотни тысяч долларов и даже миллионы на самые яркие спортивные события. Те, на кого он ставит, практически всегда проигрывают. В интернете уже появился термин «проклятие Дрейка».