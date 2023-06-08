Ласицкене выбыла на неопределенный срок из-за травмы
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту проходит лечение.
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту проходит лечение.
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене проходит курс лечения в связи с травмой, она пропустит Мемориал Знаменских и ряд последующих стартов, сообщил РИА Новости тренер спортсменки Геннадий Габрилян.
На командном чемпионате России в Сочи сообщила что собирается пройти медобследование по поводу тревожащего ее ахилла. Спортсменка пропустила День прыжков в высоту 6 июня в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Следующим стартом Ласицкене должен был стать Мемориал Знаменских 10 июня.
«Маша прошла первое обследование и сейчас уже приступила к восстановлению. Медобследования будут продолжаться.
Могу сказать, что она пропустит неопределенное количество стартов, выход в сектор будет зависеть от скорости восстановления», — сказал Габрилян.