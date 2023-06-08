Ласицкене выбыла на неопределенный срок из-за травмы

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене проходит курс лечения в связи с травмой, она пропустит Мемориал Знаменских и ряд последующих стартов, сообщил РИА Новости тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

На командном чемпионате России в Сочи сообщила что собирается пройти медобследование по поводу тревожащего ее ахилла. Спортсменка пропустила День прыжков в высоту 6 июня в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Следующим стартом Ласицкене должен был стать Мемориал Знаменских 10 июня.