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19:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Ласицкене выбыла на неопределенный срок из-за травмы

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту проходит лечение.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене проходит курс лечения в связи с травмой, она пропустит Мемориал Знаменских и ряд последующих стартов, сообщил РИА Новости тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

На командном чемпионате России в Сочи сообщила что собирается пройти медобследование по поводу тревожащего ее ахилла. Спортсменка пропустила День прыжков в высоту 6 июня в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Следующим стартом Ласицкене должен был стать Мемориал Знаменских 10 июня.

«Маша прошла первое обследование и сейчас уже приступила к восстановлению. Медобследования будут продолжаться.

Могу сказать, что она пропустит неопределенное количество стартов, выход в сектор будет зависеть от скорости восстановления», — сказал Габрилян.

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