Стала известна причина смерти 32-летней олимпийской чемпионки из США
Американская легкоатлетка Тори Боуи умерла от осложнений во время беременности. Об этом сообщает портал USA Today.
Американская легкоатлетка Тори Боуи умерла от осложнений во время беременности. Об этом сообщает портал USA Today.
32-летняя американка была найдена мертвой 2 мая в своем доме во Флориде. Сотрудники полиции отреагировали на сообщение о пропаже Боуи, которая не выходила на связь несколько дней, и обнаружили ее тело после проверки дома. В некрологе легкоатлетки официальная дата смерти указана как 23 апреля.
Сообщается, что Боуи находилась на восьмом месяце беременности. В последние недели перед смертью соседи легкоатлетки наблюдали у нее неустойчивое и беспокойное поведение. Они рассказывали, что Тори забросала яйцами соседский дом, с ножом в руке накричала на мужчину на улице, а из ее дома регулярно можно было слышать крики, вопли и громкую музыку по ночам.
Согласно отчету о вскрытии, причиной смерти Боуи стали осложнения во время беременности. Возможные осложнения американки включают в себя респираторный дистресс и эклампсию. Ее смерть была признана естественной, несмотря на то что, предварительной причиной смерти Боуи называлось самоубийство.
Боуи стала чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в Рио в эстафете 4×100 метров. Также в Рио она завоевало серебро на дистанции 100 метров и бронзу на дистанции 200 метров. В активе Боуи также две золотых медали на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне.