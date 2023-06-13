Стала известна причина смерти 32-летней олимпийской чемпионки из США

32-летняя американка была найдена мертвой 2 мая в своем доме во Флориде. Сотрудники полиции отреагировали на сообщение о пропаже Боуи, которая не выходила на связь несколько дней, и обнаружили ее тело после проверки дома. В некрологе легкоатлетки официальная дата смерти указана как 23 апреля.

Сообщается, что Боуи находилась на восьмом месяце беременности. В последние недели перед смертью соседи легкоатлетки наблюдали у нее неустойчивое и беспокойное поведение. Они рассказывали, что Тори забросала яйцами соседский дом, с ножом в руке накричала на мужчину на улице, а из ее дома регулярно можно было слышать крики, вопли и громкую музыку по ночам.

Согласно отчету о вскрытии, причиной смерти Боуи стали осложнения во время беременности. Возможные осложнения американки включают в себя респираторный дистресс и эклампсию. Ее смерть была признана естественной, несмотря на то что, предварительной причиной смерти Боуи называлось самоубийство.