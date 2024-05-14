Спортсменка мая: Дарья Клишина (фото)

Изначально ее увлекал волейбол, но ее отец, сам бывший легкоатлет, направил ее в легкую атлетику, где она начала заниматься прыжками в длину. Под руководством тренера Юрия Кириллова Дарья добилась значительных успехов.

В 13 лет ее заметила Ольга Шемигон и пригласила в училище олимпийского резерва в Москве. В 2011 году Клишина стала чемпионкой Европы в помещении, повторив этот успех в 2013 году. Также она взяла золото на чемпионате Европы среди молодежи в 2011 году. В 2013 году Дарья переехала в США и стала тренироваться у Лорена Сигрейва. С тех пор она стабильно занимала призовые места на различных соревнованиях, включая чемпионат мира 2017 года, где завоевала серебро.