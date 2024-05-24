На ПМЭФ состоится забег «Навстречу Играм дружбы»
Забег пройдет 6 июня и откроет первый день основной программы Петербургского международного экономического форума.
Забег пройдет 6 июня и откроет первый день основной программы Петербургского международного экономического форума.
В этом году беговое мероприятие носит девиз «Навстречу Играм дружбы». Участники Форума и жители города преодолеют дистанцию в 5 км. Разминку перед забегом проведет двукратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, амбассадор Игр дружбы Роман Власов.
Президент Международной ассоциации бокса, идейный вдохновитель проекта «Всемирные игры дружбы» Умар Кремлев примет участие в церемонии открытия забега и пробежит вместе с участниками всю дистанцию.
«Бег — самый демократичный вид физической активности. Забеги объединяют политиков, бизнесменов, спортсменов — людей из самых разных сфер. А одна из миссий Всемирных игр дружбы — возродить объединяющую силу спорта на глобальных соревнованиях. Забег на ПМЭФ откроет серию беговых событий в поддержку Игр дружбы, которые в дальнейшем пройдут во многих странах мира», — приводит слова Кремлева пресс-служба ПМЭФ.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Церемонию открытия и закрытия Игр дружбы планируется провести на стадионе «Лужники».