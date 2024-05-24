На ПМЭФ состоится забег «Навстречу Играм дружбы»

В этом году беговое мероприятие носит девиз «Навстречу Играм дружбы». Участники Форума и жители города преодолеют дистанцию в 5 км. Разминку перед забегом проведет двукратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, амбассадор Игр дружбы Роман Власов.

Президент Международной ассоциации бокса, идейный вдохновитель проекта «Всемирные игры дружбы» Умар Кремлев примет участие в церемонии открытия забега и пробежит вместе с участниками всю дистанцию.

«Бег — самый демократичный вид физической активности. Забеги объединяют политиков, бизнесменов, спортсменов — людей из самых разных сфер. А одна из миссий Всемирных игр дружбы — возродить объединяющую силу спорта на глобальных соревнованиях. Забег на ПМЭФ откроет серию беговых событий в поддержку Игр дружбы, которые в дальнейшем пройдут во многих странах мира», — приводит слова Кремлева пресс-служба ПМЭФ.