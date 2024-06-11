Олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова доставлена в больницу

Двукратная олимпийская чемпионка была госпитализирована с подозрением на инсульт, но сейчас ее здоровью ничто не угрожает.

«Ничего страшного, завтра она выписывается из больницы. Было подозрение на инсульт, но все нормально», — сообщила ТАСС член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

Мастеркова — двукратная чемпионка Олимпийских игр в Атланте. В 1996 году она победила на дистанции 800 метров и 1500 метров. Также Мастеркова выиграла чемпионат мира в 1999 году в Севилье, опередив всех в беге на 1500 метров и чемпионат Европы в 1998 году на этой же дистанции.

В течение 23 лет спортсменка была мировой рекордсменкой в беге на одну милю (1609 м) в открытых помещениях.