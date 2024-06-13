Дюплантис выиграл ЧЕ в прыжках с шестом с рекордом соревнований

Вчера, 12 июня, на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме Дюплантис стал трехкратным победителем турнира. Швед завоевал золотую медаль совершив успешную попытку на высоте 6,10 м. Он побил рекорд соревнований, который ранее составлял 6,06 м.

Второе место занял представитель Греции Эммануил Каралис с результатом 5,87 м. Тройку сильнейших замкнул турецкий спортсмен Эрсу Шашма — 5,82.

Ранее на этапе «Бриллиантовой лиги» Дюплантис обновил мировой рекорд. Спортсмен прыгнул на 6,24 метра — на сантиметр выше прежнего рекорда. Таким образом, Дюплантис побил свое же достижение. В сентябре 2023 года Дюплантис установил мировой рекорд, прыгнув 6,23 метра.

24-летний швед выиграл Олимпийские игры в Токио, также он дважды завоевал золото на чемпионатах мира и чемпионатах мира в помещении.

Чемпионат Европы по легкой атлетике стартовал 7 июня и завершился 12 июня в Риме. Сборная Италии выиграла общий медальный зачет, завоевав 11 золотых, девять серебряных и четыре бронзовых награды. Второе место заняла Франция с четырьмя золотыми, пятью серебряными и семью бронзовыми медалями в активе. Тройку лидеров замкнула национальная команда Великобритании. На ее счету четыре золотых, четыре серебряных и пять бронзовых наград.