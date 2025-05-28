В Москве выступят бегуньи, которых сняли с ОИ за тестостерон

В 2021 году на тот момент 18-летних легкоатлеток отстранили от участия в беге на 400 метров на Олимпийских играх в Токио из-за повышенного уровня тестостерона. На момент отстранения Мбома принадлежал лучший результат сезона (48,54). Среди фавориток Олимпиады была и Масилинги, которая владела третьем временем сезона (49,53). При этом обе спортсменки квалифицировались на Олимпиаду еще и на 200 метров.