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В Москве выступят бегуньи, которых сняли с ОИ за тестостерон

На стометровку на Мемориале братьев Знаменских заявлены спортсменки из Намибии Кристин Мбома и Беатрис Масилинги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Намибийские бегуньи Кристин Мбома и Беатрис Масилинги, которым World Athletics ограничила число дисциплин на Олимпиаде в Токио из-за высокого уровня тестостерона, вошли в число участников. Мбома и Масилинги выступят в забеге на 100 метров. Мбома — серебряный призер Токио на 200-метровке, у Масилинги шестой результат в финале.

В 2021 году на тот момент 18-летних легкоатлеток отстранили от участия в беге на 400 метров на Олимпийских играх в Токио из-за повышенного уровня тестостерона. На момент отстранения Мбома принадлежал лучший результат сезона (48,54). Среди фавориток Олимпиады была и Масилинги, которая владела третьем временем сезона (49,53). При этом обе спортсменки квалифицировались на Олимпиаду еще и на 200 метров.

Мемориал братьев Знаменских пройдет в Москве 7—8 июня. Список заявленных на турнир иностранцев опубликовала Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Всего в списке 86 иностранцев.