Овечкин, Роналду и Курникова: как большой спорт повлиял на их личную жизнь

Соревнования, тренировки, расстояния — личной жизни спортсменов препятствует многое. Обычная человеческая жизнь дается сложнее, когда между людьми стоят мировые чемпионаты и лавры. Но они тоже любят, заводят семьи, растят детей. Собрали для вас подборку известных пар, где третья переменная — большой спорт.
Елена Исинбаева и Никита Петинов
Елена — снежная королева с шестом, именно так называли известную прыгунью. Чемпионские лавры, медали, признание — у нее было все это, но ее сердце оставалось холодным. Так продолжалось вплоть до 2011-го года, когда спортсменка познакомилась с Никитой Петиновым.
Молодой легкоатлет покорил Исинбаеву — сначала через интернет, а затем и при личной встрече. Однако, Елена продолжала строить карьеру: постоянные переезды и тренировки не способствовали быстрому развитию отношений. Они поженились только в 2014-м году, тогда же родилась их дочь.
В 2016 мир спорта вновь внес коррективы в жизнь Елены: она была вынуждена завершить карьеру. Еще через 2 года Исинбаева стала мамой во второй раз. И экс-спортсменка полностью сосредоточилась на семье — спорт больше не мешал.
Никита же сразу выбрал быть «за кулисами»: предпочел семью, а не карьеру. «Спорт научил меня главному — быть опорой, а большего и не нужно», — отметил он. Сначала его приоритетом была Елена — ее стремления и успехи, затем — воспитание детей. Петинов пожертвовал амбициями, чтобы стать опорой для и их отношений.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин
Спорт управлял судьбами Анастасии и Александра с самого начала: они встретились на Олимпиаде 2008 в Пекине. Будущая модель тогда еще училась в школе, и хоккеист едва ли заметил ее.
Прошло несколько лет, и судьба свела их вновь уже в США — и тоже благодаря спорту. Александр приехал в Америку на гостевую игру, а Настя там работала. Больше пара уже не расставалась: в 2016 году они расписались. «Она стала моей самой большой победой», — вспоминает Овечкин тот день.
Жить на две страны оказалось непросто: они были то в России, то в США. Из-за работы Александра часто приходилось жить порознь — это не могло не создать проблем. А извне давила критика: хоккеиста неоднократно обвиняли в том, что он не живет в своей стране и не играет за нее. Но супруги смогли со всем справиться и остаться семьей.
Роль Анастасии в этом сложно переоценить. Она стала для мужа опорой и поддержкой во всем. На вопросы журналистов Шубская отвечает неизменно: «Александр прекрасный муж и отец», — и первая поддерживает его на всех играх. Состязания и рекорды в их семье всегда остаются на льду, а дома царят понимание и взаимоуважение.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас
Анна познакомилась с Энрике на пике своей карьеры, и это наложило определенный отпечаток на их отношения. Она — известная теннисистка, он — знаменитый певец: им никогда не было просто. Иглесиас неоднократно признавался, что они не раз ходили по краю: «У нас случались кризисы, мы даже были на пороге расставания». Их разрыв считался вопросом времени, но они вместе уже 25 лет.
В 2003 году Анна завершила карьеру из-за травм, и пара практически пропала из инфополя. У СМИ были только домыслы и редкие посты Курниковой в соцсетях — без деталей и подробностей. Но прошлая публичность Анны и работа Энрике и без того порождали много слухов: в изменах обвиняли то ее, то его. Но экс-теннисистка лишь отмахивалась: «У нас все хорошо — это все, что имеет значение».
После рождения детей в 2017 году их союз стал только крепче. Сейчас они чаще делятся кадрами из жизни, и спорт по-прежнему занимает в ней не последнее место. Знаменитые родители часто играют в теннис друг с другом — это их сближает. И детям тоже не чужд общий интерес: сын уже играет в футбол, а девочки мечтают пойти по стопам матери.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Джорджина — обычный продавец из магазина Gucci, а Криштиану — звезда мирового футбола. Они могли бы никогда не встретиться, но именно работа Роналду свела их. Футболист приехал на мероприятие Gucci от своего клуба, и девушка увидела его. По ее словам, это была любовь с первого взгляда.
Их отношения развивались стремительно, но не без трудностей. Известность Криштиану шла за Джорджиной по пятам: ей пришлось уволиться из-за внимания СМИ и научиться жить со славой мужа. Но она не сломалась под давлением общественности. Родригес стала верной спутницей Криштиану: посещает все его игры, переезжает вместе с ним и по сей день поддерживает его. «Джо всегда со мной, вместе мы намного сильнее», — делится Роналду.
Пока Роналду собирал футбольные лавры, Джорджина выросла в светскую леди и построила модельную карьеру. Она не стала делить мужа с большим спортом, а научилась быть частью его мира. И пусть паре по-прежнему приходится скрываться от фанатов и СМИ — они справляются. Издержки популярности не мешают им любить друг друга.
Строить личную жизнь за кулисами спортивной карьеры непросто. Большой спорт требует жертв: напряженные графики, препятствия и навязчивое внимание со стороны — все это не вдохновляет. Но у многих пар получается извлекать из этого уроки и создавать прочные союзы. Принимая вызовы, они учатся понимать, уважать друг друга и ставить общие цели. Такие примеры вдохновляют, поскольку показывают — любовь и поддержка сильнее любых обстоятельств.