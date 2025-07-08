Овечкин, Роналду и Курникова: как большой спорт повлиял на их личную жизнь

Анна познакомилась с Энрике на пике своей карьеры, и это наложило определенный отпечаток на их отношения. Она — известная теннисистка, он — знаменитый певец: им никогда не было просто. Иглесиас неоднократно признавался, что они не раз ходили по краю: «У нас случались кризисы, мы даже были на пороге расставания». Их разрыв считался вопросом времени, но они вместе уже 25 лет.