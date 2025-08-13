Кнороз: Коу не любит россиян и ищет повод нас не допускать

Полина Кнороз 10 августа прыгнула на 4,86 метров, показав второй результат сезона в мире. Однако Кнороз, как и других легкоатлетов из России, не будет на грядущем чемпионате мира. Россиянка считает, что причиной тому — позиция президента Всемирной легкоатлетической ассоциации британца Себастьяна Коу.
«Я более чем уверена, что легкая атлетика будет последней в очереди на возвращение. Конечно, это очень расстраивает, очень обидно. Потому что мы ничем не хуже. Но пока сидит Себастьян Коу, мы можем даже ни на что не рассчитывать. Я думаю, он просто не любит россиян — и только! И ищет поводы со всех сторон, чтобы нас не допускать. Допинг — один из таких», — сказала Кнороз в интервью порталу championat.com.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года полностью отстранены от выступления на турнирах под эгидой World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Себастьян Коу возглавляет World Athletics на протяжении 10 лет. Во время своей карьеры бегуна Коу стал двукратным олимпийским чемпионом, Британец завоевал золотые медали на дистанции 1500 метров в Москве-1980 и Лос-Анджелесе-1984.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Токио с 13 по 21 сентября.