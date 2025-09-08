Скандалы и новая жизнь: чем занимается Елена Исинбаева сегодня

Елена Исинбаева остается одной из самых титулованных спортсменок в истории легкой атлетики: мировые рекорды и олимпийское золото сделали ее легендой еще до 30 лет. Но после ухода из спорта перед ней встал другой вызов — как построить жизнь без стартов и арен. Именно этот путь — от спортивных побед до новых ролей в медиа, международной политике и семье — сегодня вызывает к ней не меньше интереса, чем когда-то ее прыжки с шестом.
Новая роль Исинбаевой в медиа-пространстве
После завершения карьеры Елена не исчезла из публичного пространства — напротив, она активно заняла новые позиции. Ее лицо стало привычным для телевизионных экранов, где она появлялась в жюри популярных шоу. Проекты вроде «Минута славы» и «Ледниковый период» позволили ей раскрыться с неожиданной стороны — как человек с чувством юмора, харизмой и способностью к эмоциональной подаче. Это было важно: спортсмены, уходя со сцены, часто теряют контакт с аудиторией, но Исинбаева сумела сохранить и даже усилить свое присутствие в медиа.
Особое внимание стоит уделить ее работе в качестве комментатора на крупнейших спортивных событиях, включая Олимпийские игры. Ее комментарии отличались глубиной, пониманием психологических аспектов выступлений и уважением к соперникам. Это позволило ей удерживать авторитет даже в условиях жесткой конкуренции среди спортивных экспертов.
Работа с Международным олимпийским комитетом
Одним из ключевых направлений деятельности Елены после завершения карьеры стала ее работа в структурах Международного олимпийского комитета. С 2016 года она вошла в состав комиссии спортсменов МОК, а позже была назначена членом исполкома. Это не просто почетная должность, а реальная возможность влиять на политику в мировом спорте, защищать интересы атлетов и участвовать в принятии стратегических решений.
Ее позиция в МОК особенно значима на фоне сложной ситуации с российскими спортсменами. Исинбаева выступала за сохранение нейтрального статуса для российских атлетов, подчеркивая важность разделения спорта и политики. Ее голос звучал убедительно, как у человека, прошедшего через все этапы карьеры, от тренировочного зала до пьедестала, и знающего, что спорт — это прежде всего честная борьба, а не инструмент давления.
Как семья и воспитание детей помогают спортсменке
Несмотря на насыщенную профессиональную активность, Елена всегда делала акцент на семье. Личная жизнь спортсменки — это опора, к которой она возвращается после любых испытаний. Ее муж, Никита Петинов, бывший метатель копья, стал не просто супругом, но и союзником в воспитании детей и построении новой жизни за пределами России.
У пары двое детей: дочь Ева и сын Добрыня. Ева, старшая, уже проявляет интерес к спорту — она занимается теннисом и обучается в одной из спортивных академий в Испании. Елена активно поддерживает ее увлечение, посещает соревнования и подчеркивает важность дисциплины и целеустремленности.
При этом она не давит на дочь, позволяя выбирать свой путь. Это важный момент — чемпионка не пытается повторить свой путь через детей, а дает им пространство для самореализации. Жизнь с детьми за границей требует переосмысления приоритетов. Елена признается, что теперь больше времени уделяет домашним делам, прогулкам и совместным занятиям.
Переезд на Тенерифе: решение, вызвавшее общественный резонанс
В 2021 году Елена Исинбаева официально переехала на остров Тенерифе, входящий в Канарские острова и принадлежащий Испании. Это решение вызвало широкий общественный резонанс. Многие восприняли его как символ отстранения от России, особенно на фоне сложной геополитической обстановки. Однако сама спортсменка подчеркивала, что переезд — это в первую очередь выбор в пользу качества жизни, климата и условий для детей.
На Тенерифе Елена приобрела недвижимость, создала комфортное пространство для семьи и начала активно адаптироваться к новой культуре. Она изучает испанский язык, участвует в местных мероприятиях, общается с международным сообществом. Этот переезд стал не просто сменой локации, а началом нового этапа — этапа переосмысления своей роли в обществе.
Как изменилось публичное поведение Исинбаевой
Ранее Елена Исинбаева была известна как яркий патриот, неоднократно позиционирующая себя как гордая представительница России. Она участвовала в государственных инициативах, появлялась на мероприятиях с участием политических лидеров, активно использовала национальную символику. Однако после переезда в Испанию ее публичный образ начал меняться.
Она убрала из своих социальных сетей публикации, связанные с российскими политическими деятелями, временно приостановила деятельность своего благотворительного фонда и стала более сдержанной в политических высказываниях. Это вызвало критику со стороны части российского общества, особенно среди тех, кто считал ее символом национального спортивного величия.
Обвинения в «предательстве» звучали громко, но Елена не вступала в полемику. Вместо этого она сосредоточилась на личных и профессиональных проектах, демонстрируя, что ее приоритет — не публичные дебаты, а реальная деятельность. Такой подход, хоть и вызвал недовольство у некоторых, позволил ей сохранить уважение в международных кругах. В Испании Елена Исинбаева активно участвует в создании спортивных академий и консультирует по вопросам подготовки молодых спортсменов, в том числе и в теннисе — сфере, которая сейчас особенно близка ей благодаря дочери.
Елена Исинбаева доказала, что спортивная карьера — это лишь одна из важных глав в жизни. После завершения выступлений она сумела найти новые направления для самореализации, сохраняя высокий уровень профессионализма и целеустремленности. Ее история вдохновляет на понимание того, что перемены не означают утрату собственной значимости, а открывают возможности для роста и новых достижений. Сегодня Елена продолжает оставаться влиятельной фигурой, демонстрируя, как можно успешно сочетать личные ценности и общественную деятельность.