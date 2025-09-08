Ричмонд
Скандалы и новая жизнь: чем занимается Елена Исинбаева сегодня

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева давно завершила карьеру, но ее имя по-прежнему вызывает споры. Переезд на Тенерифе, работа в МОК и новые проекты сделали ее одной из самых обсуждаемых фигур за пределами спорта.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Елена Исинбаева выступает перед членами МОК
После завершения спортивной карьеры Елена Исинбаева начала несколько новых проектов и стала членом МОК.Источник: Игорь Генералов/ТАСС

Елена Исинбаева остается одной из самых титулованных спортсменок в истории легкой атлетики: мировые рекорды и олимпийское золото сделали ее легендой еще до 30 лет. Но после ухода из спорта перед ней встал другой вызов — как построить жизнь без стартов и арен. Именно этот путь — от спортивных побед до новых ролей в медиа, международной политике и семье — сегодня вызывает к ней не меньше интереса, чем когда-то ее прыжки с шестом.

Новая роль Исинбаевой в медиа-пространстве

Елена Исинбаева в проекте «Ледниковый период»
Елена Исинбаева стала участницей проекта «Ледниковый период».Источник: Игорь Генералов/ТАСС

После завершения карьеры Елена не исчезла из публичного пространства — напротив, она активно заняла новые позиции. Ее лицо стало привычным для телевизионных экранов, где она появлялась в жюри популярных шоу. Проекты вроде «Минута славы» и «Ледниковый период» позволили ей раскрыться с неожиданной стороны — как человек с чувством юмора, харизмой и способностью к эмоциональной подаче. Это было важно: спортсмены, уходя со сцены, часто теряют контакт с аудиторией, но Исинбаева сумела сохранить и даже усилить свое присутствие в медиа.

Особое внимание стоит уделить ее работе в качестве комментатора на крупнейших спортивных событиях, включая Олимпийские игры. Ее комментарии отличались глубиной, пониманием психологических аспектов выступлений и уважением к соперникам. Это позволило ей удерживать авторитет даже в условиях жесткой конкуренции среди спортивных экспертов.

Работа с Международным олимпийским комитетом

Елена Исинбаева на собрании в МОК
Елена Исинбаева работает в структурах МОК с 2016 года.Источник: Игорь Генералов/ТАСС

Одним из ключевых направлений деятельности Елены после завершения карьеры стала ее работа в структурах Международного олимпийского комитета. С 2016 года она вошла в состав комиссии спортсменов МОК, а позже была назначена членом исполкома. Это не просто почетная должность, а реальная возможность влиять на политику в мировом спорте, защищать интересы атлетов и участвовать в принятии стратегических решений.

Ее позиция в МОК особенно значима на фоне сложной ситуации с российскими спортсменами. Исинбаева выступала за сохранение нейтрального статуса для российских атлетов, подчеркивая важность разделения спорта и политики. Ее голос звучал убедительно, как у человека, прошедшего через все этапы карьеры, от тренировочного зала до пьедестала, и знающего, что спорт — это прежде всего честная борьба, а не инструмент давления.

Как семья и воспитание детей помогают спортсменке

Елена Исинбаева на собрании
Во время своей профессиональной карьеры Елена Исинбаева не забывает о семье.Источник: Legion media

Несмотря на насыщенную профессиональную активность, Елена всегда делала акцент на семье. Личная жизнь спортсменки — это опора, к которой она возвращается после любых испытаний. Ее муж, Никита Петинов, бывший метатель копья, стал не просто супругом, но и союзником в воспитании детей и построении новой жизни за пределами России.

У пары двое детей: дочь Ева и сын Добрыня. Ева, старшая, уже проявляет интерес к спорту — она занимается теннисом и обучается в одной из спортивных академий в Испании. Елена активно поддерживает ее увлечение, посещает соревнования и подчеркивает важность дисциплины и целеустремленности.

При этом она не давит на дочь, позволяя выбирать свой путь. Это важный момент — чемпионка не пытается повторить свой путь через детей, а дает им пространство для самореализации. Жизнь с детьми за границей требует переосмысления приоритетов. Елена признается, что теперь больше времени уделяет домашним делам, прогулкам и совместным занятиям.

Переезд на Тенерифе: решение, вызвавшее общественный резонанс

Елена Исинбаева на спортивном мероприятии
Решение Елены Исинбаевой о переезде на Тенерифе вызвало общественный резонанс.Источник: Legion Media

В 2021 году Елена Исинбаева официально переехала на остров Тенерифе, входящий в Канарские острова и принадлежащий Испании. Это решение вызвало широкий общественный резонанс. Многие восприняли его как символ отстранения от России, особенно на фоне сложной геополитической обстановки. Однако сама спортсменка подчеркивала, что переезд — это в первую очередь выбор в пользу качества жизни, климата и условий для детей.

На Тенерифе Елена приобрела недвижимость, создала комфортное пространство для семьи и начала активно адаптироваться к новой культуре. Она изучает испанский язык, участвует в местных мероприятиях, общается с международным сообществом. Этот переезд стал не просто сменой локации, а началом нового этапа — этапа переосмысления своей роли в обществе.

Как изменилось публичное поведение Исинбаевой

Елена Исинбаева на Олимпиаде в Токио в 2020 году
До переезда Елена Исинбаева гордилась своим гражданством, однако после сменила публичный образ.Источник: Игорь Генералов/ТАСС

Ранее Елена Исинбаева была известна как яркий патриот, неоднократно позиционирующая себя как гордая представительница России. Она участвовала в государственных инициативах, появлялась на мероприятиях с участием политических лидеров, активно использовала национальную символику. Однако после переезда в Испанию ее публичный образ начал меняться.

Она убрала из своих социальных сетей публикации, связанные с российскими политическими деятелями, временно приостановила деятельность своего благотворительного фонда и стала более сдержанной в политических высказываниях. Это вызвало критику со стороны части российского общества, особенно среди тех, кто считал ее символом национального спортивного величия.

Обвинения в «предательстве» звучали громко, но Елена не вступала в полемику. Вместо этого она сосредоточилась на личных и профессиональных проектах, демонстрируя, что ее приоритет — не публичные дебаты, а реальная деятельность. Такой подход, хоть и вызвал недовольство у некоторых, позволил ей сохранить уважение в международных кругах. В Испании Елена Исинбаева активно участвует в создании спортивных академий и консультирует по вопросам подготовки молодых спортсменов, в том числе и в теннисе — сфере, которая сейчас особенно близка ей благодаря дочери.

Елена Исинбаева доказала, что спортивная карьера — это лишь одна из важных глав в жизни. После завершения выступлений она сумела найти новые направления для самореализации, сохраняя высокий уровень профессионализма и целеустремленности. Ее история вдохновляет на понимание того, что перемены не означают утрату собственной значимости, а открывают возможности для роста и новых достижений. Сегодня Елена продолжает оставаться влиятельной фигурой, демонстрируя, как можно успешно сочетать личные ценности и общественную деятельность.