Скандалы и новая жизнь: чем занимается Елена Исинбаева сегодня

Елена Исинбаева остается одной из самых титулованных спортсменок в истории легкой атлетики: мировые рекорды и олимпийское золото сделали ее легендой еще до 30 лет. Но после ухода из спорта перед ней встал другой вызов — как построить жизнь без стартов и арен. Именно этот путь — от спортивных побед до новых ролей в медиа, международной политике и семье — сегодня вызывает к ней не меньше интереса, чем когда-то ее прыжки с шестом.