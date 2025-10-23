Ричмонд
Олимпийской чемпионке из России пришлось пройти гендерный тест

Российскую легкоатлетку Марию Ласицкене, специализирующуюся на прыжках в высоту, обязали пройти гендерный тест.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В Москве олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, многократная чемпионка мира по прыжкам в высоту из России, прошла гендерную экспертизу по инициативе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Прохождение данного теста — обязательное условие, установленное новыми положениями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Без прохождения этой процедуры спортсменки не смогут участвовать в соревнованиях. Данное правило вступило в силу в июле текущего года. Легкоатлетки будут подвергнуты генетическому скринингу SRY для подтверждения отсутствия Y-хромосомы, характерной для мужского организма.

Марии Ласицкене 32 года. Она является олимпийской чемпионкой Токио-2020, трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении, трехкратной победительницей командного чемпионата Европы, двукратной победительницей Континентального кубка IAAF, пятикратной чемпионкой России, а также пятикратной чемпионкой России в помещении.

В текущем сезоне российская прыгунья пропустила все зимние старты. Ее последнее выступление состоялось в августе 2024 года на турнире «Новая высота» в Прохладном.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

