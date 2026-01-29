Власти объяснили, почему Дарья Клишина лишилась квартиры в Твери

Дарья Клишина рассказала, что в прошлом году квартиру в Твери у нее отобрали. Легкоатлетка отметила, что процесс длился около года, но ключи от квартиры в итоге пришлось отдать. «Кому конкретно ее отдали — непонятно, но было сказано, что военным», — заявила Клишина.
Основанием для расторжения договора коммерческого найма квартиры, которую ей предоставили в Твери в 2011 году, стал уход Дарьи Клишиной из сборной России, сообщили в Минимущества Тверской области.
В региональном Минимущества уточнили, что речь идет об однокомнатной квартире площадью 41,7 кв.м. в Заволжском районе Твери, Клишина получила ее в пользование на период вхождения в состав сборной России по легкой атлетике, но утратила этот статус в 2022-м.
Клишина переехала в США в 2013 году. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 2017 года. Она приняла участие в Олимпиаде в Токио, однако не сумела пробиться в финал турнира по прыжкам в длину, получив травму во время квалификации.