Власти объяснили, почему Дарья Клишина лишилась квартиры в Твери

Основанием для расторжения договора коммерческого найма квартиры, которую ей предоставили в Твери в 2011 году, стал уход Дарьи Клишиной из сборной России, сообщили в Минимущества Тверской области.



В региональном Минимущества уточнили, что речь идет об однокомнатной квартире площадью 41,7 кв.м. в Заволжском районе Твери, Клишина получила ее в пользование на период вхождения в состав сборной России по легкой атлетике, но утратила этот статус в 2022-м.