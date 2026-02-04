В Китае представили самого быстрого робота-гуманоида в мире

Свое имя Bolt получил в честь восьмикратного олимпийского чемпиона и 11-кратного чемпиона мира Усэйна Болта, который в 2009 году установил мировой рекорд на дистанции 100 м (9,58 с). Спустя 17 лет этот результат до сих пор остается непревзойденным.