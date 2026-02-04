В Китае представили самого быстрого робота-гуманоида в мире

Робот был создан в Чжэцзянском международном научно-техническом центре в Ханчжоу
совместно с шанхайской робототехнической компанией MirrorMe Tech. Bolt был спроектирован по подобию человеческих пропорций: его рост — 175 см, вес — 75 кг.
Свое имя Bolt получил в честь восьмикратного олимпийского чемпиона и 11-кратного чемпиона мира Усэйна Болта, который в 2009 году установил мировой рекорд на дистанции 100 м (9,58 с). Спустя 17 лет этот результат до сих пор остается непревзойденным.
Разработчики утверждают, что Bolt способен пробежать стометровку за 10 секунд. Они намерены дальше совершенствовать модель, обучать ее новым навыкам и расширять сферы ее применения, включая сервисную и производственную отрасли.
Основатель компании MirrorMe Tech Ван Хунтао отметил, что основной задачей исследования было не столько достижение рекордных скоростных показателей, сколько создание технологической базы, способной приблизиться к биологическим возможностям человека или даже превзойти их.
Ожидается, что в ближайшее время разработчики проведут полноценные испытания и будут готовить его к официальному установлению рекорда.