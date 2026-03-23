В польском аэропорту у чемпионки ОИ-2024 конфисковали кроссовки

Инцидент произошел на прошлой неделе. 24-летняя бегунья прибыла в Польшу для участия в чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который накануне завершился в польском Торуне.
По информации издания, Ходжкинсон была задержана службой безопасности аэропорта из-за ее тренировочного снаряжения — шипованных кроссовок.
— Кили Ходжкинсон пережила кошмар по прибытии в Польшу. Служба безопасности аэропорта не проявила милосердия и конфисковала ее снаряжение. Во время проверки сотрудники службы безопасности сочли металлические шипы в кроссовках, необходимые тренировок на беговой дорожке, «опасным оружием» и «угрозой общественной безопасности», — сказано в материале.
«Они сказали мне, что это оружие, и что они не могу их пропустить. С ними было невозможно поговорить. Мне пришлось выбросить их в мусор на месте, на глазах у всех», — сказала Ходжкинсон.
Инцидент в аэропорту не помешал спортсменке одержать победу на своей коронной дистанции — 800 метров. Она показала результат 1.55,33, что является новым рекордом чемпионатов мира в закрытых помещениях и вторым в истории результатом на этой дистанции.
Ходжкинсон является олимпийской чемпионкой 2024 года в беге на 800 метров. На Олимпиаде в Токио в 2021 году она на аналогичной дистанции завоевала серебро.