World Athletics отклонила рекомендацию МОК о снятии санкций с Беларуси

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) отклонила рекомендацию МОК о снятии запрета на участие белорусских спортсменов и команд под национальным флагом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

World Athletics не будет следовать недавней рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии запрета на участие белорусских спортсменов и команд в соревнованиях под флагом своей страны. Об этом сообщает BBC.

Накануне исполком МОК призвал международные спортивные федерации и организаторов соревнований разрешить Беларуси участвовать в турнирах, но при этом сохранил ограничения в отношении России.

В World Athletics заявили, что санкции, введенные организацией в марте 2022 года в отношении белорусских и российских спортсменов, остаются в силе.

«Наш совет принял четкое решение: когда появится ощутимый прогресс в направлении мирных переговоров, он сможет начать пересмотр своих решений», — говорится в заявлении.

Ранее Арина Соболенко призвала WTA разрешить теннисисткам из Беларуси выступать под национальным флагом.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
