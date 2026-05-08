World Athletics отклонила рекомендацию МОК о снятии санкций с Беларуси

World Athletics не будет следовать недавней рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии запрета на участие белорусских спортсменов и команд в соревнованиях под флагом своей страны. Об этом сообщает BBC.
Накануне исполком МОК призвал международные спортивные федерации и организаторов соревнований разрешить Беларуси участвовать в турнирах, но при этом сохранил ограничения в отношении России.
В World Athletics заявили, что санкции, введенные организацией в марте 2022 года в отношении белорусских и российских спортсменов, остаются в силе.
«Наш совет принял четкое решение: когда появится ощутимый прогресс в направлении мирных переговоров, он сможет начать пересмотр своих решений», — говорится в заявлении.
Ранее Арина Соболенко призвала WTA разрешить теннисисткам из Беларуси выступать под национальным флагом.