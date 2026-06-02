День в истории: 2 июня 2023 года Фейт Кипьегон установила рекорд на дистанции 1500 метров

2 июня 2023 года кенийская бегунья Фейт Кипьегон вошла в историю легкой атлетики, установив новый мировой рекорд на дистанции 1500 метров.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции она преодолела дистанцию за 3 минуты 49,11 секунды и стала первой женщиной, выбежавшей из 3:50 на этой дистанции.

Этот результат стал очередным подтверждением исключительного класса Кипьегон. К тому моменту она уже была двукратной олимпийской чемпионкой и одной из главных звезд женского бега на средние дистанции. Рекорд во Флоренции выглядел особенно впечатляюще еще и потому, что был улучшением прежнего достижения эфиопки Гензебе Дибабы, державшегося почти восемь лет.

Забег во Флоренции стал символом новой планки в женской легкой атлетике. Кипьегон уверенно прошла дистанцию и показала не просто победный, а исторический результат, который изменил представление о возможностях на 1500 метрах. Для мирового спорта это был момент, когда очередной рубеж считавшийся почти недосягаемым, был преодолен.

Позже Кипьегон продолжила улучшать собственные рекорды, но именно 2 июня 2023 года стало днем, когда она впервые установила мировой рекорд на 1500 метров во Флоренции. Эта дата закрепилась в истории как один из самых ярких дней в карьере кенийской бегуньи и в истории женского бега.