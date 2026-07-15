Татьяна Лебедева поддержала гид против сексуализации спортсменок

«Отношусь к этому спокойно. Многие девушки, напротив, пытаются выделиться и специально надевают откровенные купальники. Или же максимально поднимают топик. Другие стесняются. Это личное дело каждого. Но всегда есть общий телевизионный этикет: если операторы видят что-то неприличное, они не станут это показывать. Можно вспомнить, как американец Крис Робинсон выиграл забег в Чехии в порванных шортах. Данный момент тоже не попал в трансляцию. Тут уже вопрос телевизионной этики. Наверное, не следует снимать спортсменок, когда они наклоняются, уставшие после забегов или прыжков. Слишком откровенные планы порой действительно брать не стоит», — цитирует Лебедеву Sports.ru.