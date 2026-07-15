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Татьяна Лебедева поддержала гид против сексуализации спортсменок

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева отреагировала на появление гида с рекомендациями против сексуализации спортсменок в трансляциях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

14 июля Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) и Европейский вещательный союз (EBU) опубликовали гид с рекомендациями для вещателей, в котором рекомендовали не делать акцента на телах спортсменок во время трансляции соревнований по легкой атлетике. Татьяна Лебедева считает, что некоторые моменты действительно не должны попадать в трансляцию соревнований по легкой атлетике.

«Отношусь к этому спокойно. Многие девушки, напротив, пытаются выделиться и специально надевают откровенные купальники. Или же максимально поднимают топик. Другие стесняются. Это личное дело каждого. Но всегда есть общий телевизионный этикет: если операторы видят что-то неприличное, они не станут это показывать. Можно вспомнить, как американец Крис Робинсон выиграл забег в Чехии в порванных шортах. Данный момент тоже не попал в трансляцию. Тут уже вопрос телевизионной этики. Наверное, не следует снимать спортсменок, когда они наклоняются, уставшие после забегов или прыжков. Слишком откровенные планы порой действительно брать не стоит», — цитирует Лебедеву Sports.ru.

Татьяна Лебедева является олимпийской чемпионкой Игр-2004 в прыжках в длину, также в ее активе бронза этих Игр в тройном прыжке и серебро Олимпиады 2000 года в Сиднее в тройном прыжке. В 2017 году Международный олимпийский комитет лишил россиняку двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине после перепроверки допинг-проб. В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол. На Играх-2008 она показала второй результат в прыжках в длину и в тройном прыжке.

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