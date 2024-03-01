Ватутин: Сегодня участие в Евролиге относится к жанру фантастики

«На сегодня участие российских команд в Евролиге относится к жанру фантастики, причем скорее даже ненаучной. Раньше завершения боевых действий однозначно не созреют условия, чтобы говорить об этом возвращении предметно. При этом хочу повторить, что коллеги из клубов Евролиги, как и европейские болельщики, в личном общении с нами сожалеют об отсутствии российских команд — и делают это абсолютно искренне. Увы, сейчас в мире в целом востребован такой изоляционно-санкционный тренд», — приводит «Матч ТВ» слова президента ЦСКА.