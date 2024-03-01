Ватутин: Сегодня участие в Евролиге относится к жанру фантастики
Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос по поводу возможного возвращения российских команд в Евролигу.
Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос по поводу возможного возвращения российских команд в Евролигу.
По словам Андрея Ватутина, возвращения команд из России не стоит ожидать в скором времени.
«На сегодня участие российских команд в Евролиге относится к жанру фантастики, причем скорее даже ненаучной. Раньше завершения боевых действий однозначно не созреют условия, чтобы говорить об этом возвращении предметно. При этом хочу повторить, что коллеги из клубов Евролиги, как и европейские болельщики, в личном общении с нами сожалеют об отсутствии российских команд — и делают это абсолютно искренне. Увы, сейчас в мире в целом востребован такой изоляционно-санкционный тренд», — приводит «Матч ТВ» слова президента ЦСКА.
Команды из России отстранены от турнира от участия в престижном баскетбольном турнире с марта 2022 года.
ЦСКА четырежды становился победителем Евролиги — в 2006, 2008, 2016 и 2019 годах. Кубок европейским чемпионов, преемников которого и стала Евролига, 8 раз покорялся командам из СССР. ЦСКА побеждал четыре раза, рижский СКА — три. Еще один раз сильнейшей баскетбольной командой в Европе становилось тбилисское «Динамо».