Сборная России по баскетболу сыграет несколько матчей с Китаем

"Мы готовимся к Играм дружбы и товарищеским матчам в Китае. У нас есть соглашение с Сашей Джорджевичем, сыграем там два или три матча в июне.

Я сам родом из страны, которая прошла через нечто подобное. Мы должны продолжать работать. Мне жаль молодых спортсменов, у которых нет возможности проявить себя из-за фобии всего мира. Но это произошло и теперь мы должны набраться терпения. В Сербии мы ждали своего шанса. А пока в России мы будем пробовать молодых игроков и смотреть, как они растут", — приводит слова Лукича Meridian Sport.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на из-за ситуации на Украине. Аналогичное решение приняла Евролига. В ноябре организация продлила решение.

Всемирные игры дружбы — это спортивные соревнования под эгидой Международного Движения Дружбы. Штаб-квартира организации находится в Абу-Даби. Игры включают в себя состязания по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. Чтобы принять участие в соревнованиях есть единственный критерий — результат спортсмена.