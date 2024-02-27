Сборная России по баскетболу сыграет несколько матчей с Китаем
Сборная России по баскетболу летом проведет несколько товарищеских матчей против китайской национальной команды, сообщил главный тренер Зоран Лукич.
Сборная России по баскетболу летом проведет несколько товарищеских матчей против китайской национальной команды, сообщил главный тренер Зоран Лукич.
"Мы готовимся к Играм дружбы и товарищеским матчам в Китае. У нас есть соглашение с Сашей Джорджевичем, сыграем там два или три матча в июне.
Я сам родом из страны, которая прошла через нечто подобное. Мы должны продолжать работать. Мне жаль молодых спортсменов, у которых нет возможности проявить себя из-за фобии всего мира. Но это произошло и теперь мы должны набраться терпения. В Сербии мы ждали своего шанса. А пока в России мы будем пробовать молодых игроков и смотреть, как они растут", — приводит слова Лукича Meridian Sport.
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на из-за ситуации на Украине. Аналогичное решение приняла Евролига. В ноябре организация продлила решение.
Всемирные игры дружбы — это спортивные соревнования под эгидой Международного Движения Дружбы. Штаб-квартира организации находится в Абу-Даби. Игры включают в себя состязания по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. Чтобы принять участие в соревнованиях есть единственный критерий — результат спортсмена.
Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Церемонию открытия и закрытия Всемирных игр дружбы планируется провести на стадионе «Лужники».