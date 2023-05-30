«Бостон Селтикс» не смогли войти в историю НБА

В седьмом матче финала Восточной конференции НБА «Майами Хит» одержали уверенную победу. Пока еще ни одной из команд за всю историю НБА не удалось выиграть серию плей-офф, проигрывая 0−3.

«Бостон» стал четвертой командой, которая отыгралась после трех поражений в начале серии, но проиграла в решающем матче. До этого такое удавалось «Никс» в 1951 году, «Денверу» — в 1994 году, «Портленду» — в 2003 году.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Джимми Батлер, набравший 28 очков. В составе «Бостона» больше всех очков на свой счет записал нападающий Джейлен Браун — 19. Два игрока «Майами» оформили дабл-дабл — легкий форвард Калеб Мартин (26 очков + 10 подборов) и центровой Бэм Адебайо (12 очков + 10 подборов). У «Бостона» дабл-дабл в активе нападающего Джейсона Тейтума (14 очков + 11 подборов).