Вембаньяма решил пропустить чемпионат мира по баскетболу
Французский баскетболист Виктор Вембаньяма, принял решение пропустить чемпионат мира по баскетболу, который пройдет в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября, сообщает L'Equipe.
Французский баскетболист Виктор Вембаньяма, принял решение пропустить чемпионат мира по баскетболу, который пройдет в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября, сообщает L'Equipe.
В прошедшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92». В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счетом 0−3.
За 34 матча, проведенных в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора. Несмотря на такие цифры, его бросковая эффективность составила — 27,5% с дальней дистанции, что является значительно худшим показателем, чем в среднем по НБА.
В следующем сезоне 19-летний спортсмен дебютирует в НБА в составе «Сан-Антонио Сперс». Команда выбрала его под первым номером на драфте-2023. Вембаньяма выбрал себе игровую майку с номером 1.