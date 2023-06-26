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10:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Вембаньяма решил пропустить чемпионат мира по баскетболу

Французский баскетболист Виктор Вембаньяма, принял решение пропустить чемпионат мира по баскетболу, который пройдет в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября, сообщает L'Equipe.

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Источник: AP 2022

В прошедшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92». В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счетом 0−3.

За 34 матча, проведенных в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора. Несмотря на такие цифры, его бросковая эффективность составила — 27,5% с дальней дистанции, что является значительно худшим показателем, чем в среднем по НБА.

В следующем сезоне 19-летний спортсмен дебютирует в НБА в составе «Сан-Антонио Сперс». Команда выбрала его под первым номером на драфте-2023. Вембаньяма выбрал себе игровую майку с номером 1.

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