Вембаньяма решил пропустить чемпионат мира по баскетболу

В прошедшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92». В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счетом 0−3.

За 34 матча, проведенных в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора. Несмотря на такие цифры, его бросковая эффективность составила — 27,5% с дальней дистанции, что является значительно худшим показателем, чем в среднем по НБА.