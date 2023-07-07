Вембаньяма рассказал о скандальном эпизоде с Бритни Спирс

«Что-то случилось, когда я шел с несколькими людьми из службы безопасности в ресторан. Мы были в холле. Там было много людей, они звали меня. Был еще какой-то человек, который все звал меня, но мы обсудили мою реакцию с охраной. Я не должен был останавливаться. А этот человек все звал меня: “Сэр, сэр”. Потом этот человек схватил меня сзади. Я не видел, что произошло, потому что шел вперед и не останавливался. Этот человек схватил меня сзади — не за плечо, она схватила меня сзади. Знаю, что охрана оттолкнула ее. Не знаю, с какой силой, но охрана оттолкнула ее. Я не стал останавливаться и смотреть, просто зашел внутрь и насладился отличным ужином.



В течение нескольких часов я не знал подробностей, не знал, кто это был. Мне казалось, что не случилось ничего особенного, но затем охрана “Сперс” сказала мне, что это была Бритни Спирс. Сначала я подумал: “Да вы шутите”. Но да, это действительно была Бритни Спирс. Я не видел ее лица, не смотрел на нее. В тот момент я просто продолжал идти вперед», — сказал Вембаньяма.