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10:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Вембаньяма рассказал о скандальном эпизоде с Бритни Спирс

Американская поп-певица Бритни Спирс подала заявление в полицию на службу безопасности клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Сперс». Об этом сообщает портал TMZ Sports.

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Источник: AP 2023

41-летняя певица получила удар по лицу при попытке сфотографироваться с первым номером драфта НБА-2023 Виктором Вембаньямой. Инцидент произошел в ресторане Catch в отеле ARIA в Лас-Вегасе около 20:30 по местному времени. Когда Спирс входила в ресторан, она заметила внутри 19-летнего француза и подошла к нему, чтобы сделать совместную фотографию.

Спирс похлопала Вембаньяму по плечу и получила в ответ удар тыльной стороной руки от начальника службы безопасности «Сан-Антонио» Дэмиана Смита. Певица была сбита с ног и оказалась на полу. Смит извинился перед Спирс, объяснив, что не узнал ее и просто выполнял свою работу.

Спустя некоторое время свою версию произошедшего представил сам баскетболист.

«Что-то случилось, когда я шел с несколькими людьми из службы безопасности в ресторан. Мы были в холле. Там было много людей, они звали меня. Был еще какой-то человек, который все звал меня, но мы обсудили мою реакцию с охраной. Я не должен был останавливаться. А этот человек все звал меня: “Сэр, сэр”. Потом этот человек схватил меня сзади. Я не видел, что произошло, потому что шел вперед и не останавливался. Этот человек схватил меня сзади — не за плечо, она схватила меня сзади. Знаю, что охрана оттолкнула ее. Не знаю, с какой силой, но охрана оттолкнула ее. Я не стал останавливаться и смотреть, просто зашел внутрь и насладился отличным ужином.

В течение нескольких часов я не знал подробностей, не знал, кто это был. Мне казалось, что не случилось ничего особенного, но затем охрана “Сперс” сказала мне, что это была Бритни Спирс. Сначала я подумал: “Да вы шутите”. Но да, это действительно была Бритни Спирс. Я не видел ее лица, не смотрел на нее. В тот момент я просто продолжал идти вперед», — сказал Вембаньяма.

В конечном счете Бритни Спирс решила подать заявление в полицию на начальника службы безопасности «Сан-Антонио» Дэмиана Смита за нанесение побоев. Сообщается, что дело не будет рассматриваться как уголовное, так как Смит не пытался целенаправленно нанести травму Спирс, а лишь выполнял свои служебные обязанности и защищал Вембаньяму от избыточного внимания людей.

Виктор Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под общим первым номером на драфте НБА-2023, который состоялся 23 июня. Баскетболист с ростом 224 см из-за сочетания уникальной антропометрии, игрового интеллекта и технического арсенала называется «талантом поколения» и лучшим баскетболистом на драфте со времен Леброна Джеймса, который пришел в лиги в 2003 году.

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