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12:10 (мск), источник: Sportmail.ru

В НБА объявили, что все билеты на дебютный матч Вембаньямы в Летней лиге распроданы

Национальная баскетбольная ассоциация объявила о том, что билеты на дебютный матч первого номера драфта, игрока «Сан-Антонио Сперс» Виктора Вембаньямы распроданы.

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Источник: AP 2022

Первый матч Вембаньямы в Летней лиге состоится 7 июля. Команда встретится с «Шарлотт Хорнетс», которые на драфте выбрали Брэндона Миллера под вторым номером.

Французский баскетболист заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдет в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В прошлом сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призером чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счетом 0−3.

В «Сперс» провели официальный замер роста баскетболиста без обуви, он составляет 222 см.

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