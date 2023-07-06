В НБА объявили, что все билеты на дебютный матч Вембаньямы в Летней лиге распроданы

Первый матч Вембаньямы в Летней лиге состоится 7 июля. Команда встретится с «Шарлотт Хорнетс», которые на драфте выбрали Брэндона Миллера под вторым номером.

Французский баскетболист заявил, что пропустит чемпионат мира по баскетболу, который пройдет в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В прошлом сезоне 19-летний Вембаньяма выступал за клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призером чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счетом 0−3.