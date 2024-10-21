Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Джордан зарабатывал больше всех в НБА только в течение двух последних сезонов. Всего за 15 сезонов в лиге баскетболист получил $94 млн, выступая за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». Он сотрудничает разными спонсорами, а его контракт с брендом одежды Hanes длился 32 года и истек в 2021 году. Больше всего денег Джордану приносит соглашение с Nike. В 2023 году суммарно Майкл заработал $250 млн, уступив только Криштиану Роналду ($275 млн).