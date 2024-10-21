Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Состояния оценивались с учетом зарплат, бонусов, призовых, рекламных, лицензионных отчислений, заработков от медиа, публичной активности, книг, сувениров и прочей околоспортивной деятельности.
Также была учтена прибыль от долей в спонсорских компаниях при их продаже, но не учтены доходы от обычной инвестиционной деятельности.
Рейтинг составляли на основе заработков во время карьеры и после ее завершения.
1. Майкл Джордан ($3,7 млрд)
Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан занимает первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Легендарный игрок заработал с учетом инфляции $3,7 млрд.
Джордан зарабатывал больше всех в НБА только в течение двух последних сезонов. Всего за 15 сезонов в лиге баскетболист получил $94 млн, выступая за «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». Он сотрудничает разными спонсорами, а его контракт с брендом одежды Hanes длился 32 года и истек в 2021 году. Больше всего денег Джордану приносит соглашение с Nike. В 2023 году суммарно Майкл заработал $250 млн, уступив только Криштиану Роналду ($275 млн).
2. Тайгер Вудс ($2,66 млрд)
Гольфист Тайгер Вудс за профессиональную карьеру заработал около $1,8 млрд, включая рекордные для PGA Tour (организатор основных мужских профессиональных гольф-туров в США и Северной Америке) $121 млн призовых. В 2022 году журнал Forbes признал Вудса миллиардером.
Вудс вложил деньги в фирму по обустройству и проектированию полей для гольфа, сеть элитных мини-гольфов, компанию по организации мероприятий, ресторан и агенство по продаже недвижимости премиум-класса (в партнерстве с певцом Джастином Тимберлейком и британским миллиардером Джо Льюисом). Также Вудс вместе с другой звездой гольфа — Рори Макилроем — учредил инвестиционную компанию.
3. Криштиану Роналду ($1,92 млрд)
Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду кроме дохода от футбольного контракта и рекламы ($285 млн в 2024 году) владеет множеством бизнесов.
В 2006 году Роналду запустил личный бренд — CR7, под которым выпускается одежда, обувь, парфюмерия, очки и аксессуары. Также Криштиану является совладельцем сети отелей, тренажерных залов, музея и клиники по пересадке волос.
4. Арнольд Палмер ($1,76 млрд)
Еще один гольфист в рейтинге Арнольд Палмер. Палмер выступал на турнирах 52 года, но заработал за это время лишь $3,6 млн. А вот многочисленные спонсорские контракты принесли ему большую часть заработка.
Даже после смерти Палмера, который скончался в 2016 году, наследники продолжают зарабатывать на его имени, выпуская лимонад, одежду и заключая рекламные контракты.
5. Леброн Джеймс ($1,7 млрд)
Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс на протяжении большей части карьеры является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Джеймс зарабатывает на баскетбольных контрактах и рекламе.
В 2022 году журнал Forbes признал Леброна миллиардером. Джеймс не только заключает рекламные контракты, но и нередко становится совладельцем рекламируемых брендов. Также баскетболист инвестировал в компанию по производству спортивного питания, бренд велосипедов. В 2020 году Джеймс стал сооснователем продюсерского агентства SpringHill Company.
6. Джек Никлаус ($1,67 млрд)
Третий гольфист в списке Джек Никлаус выиграл множество турниров и стал первым игроком в гольф, кто заработал $3 млн призовых в профессиональном туре. Никлаус основал свою компанию по дизайну гольф-полей и производству спортивного оборудования.
Также под фамилией спортсмена осуществляется оказание образовательных услуг в сфере спортивных курсов. Еще 84-летний Никлаус выпускает продукты питания, посуду и алкоголь.
7. Лионель Месси ($1,67 млрд)
Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в 2024 году заработает $135 млн по контракту с клубом и на рекламных соглашениях. Месси инвестирует в виноделие и гостиничный бизнес.
В прошлом году Месси и министерство туризма Саудовской Аравии заключили соглашение, по которому футболист должен способствовать улучшению образа страны на международном уровне. Футболист получит около $25 млн в течение трех лет. В сентября Месси с компанией Smuggler Entertainment открыл продюсерский центр 525 Rosario. Новая компания займется созданием семейных программ и премиального телевизионного контента.
8. Дэвид Бекхэм ($1,5 млрд)
Совладелец клуба «Интер Майами» и экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм один из самых успешных футболистов-бизнесменов. Он не только заключает рекламные контракты, но и выпускает под собственным именем очки, духи, одежду, обувь косметику и часы.
У Бекхэма есть медиалейбл, продакшн которого разрабатывает документальные фильмы и телешоу. В 2022 году Бекхэм стал лицом чемпионата мира в Катаре, а заодно подписал соглашение о продвижении Катара по всему миру в течение следующих десяти лет.
9. Роджер Федерер ($1,49 млрд)
Теннисист Роджер Федерер стал миллиардером в 2021 году. Лишь $130 млн Федерер заработал в качестве призовых за победы на соревнованиях. Остальные деньги — это рекламные, спонсорские контракты и инвестиции.
Среди спонсорских контрактов Федерера есть даже пожизненное соглашение с брендом ракеток, который приносит ему $2 млн в год. В 2021 году Федерер вложил 50 млн швейцарских франков в компанию On Running. В конце 2021 года ее стоимость оценивалась почти в $10 млрд, и по некоторым данным, 3% акций принадлежит Роджеру — это около $ 300 млн.
10. Флойд Мэйвезер ($1,48 млрд)
Боксер Флойд Мэйвезер создал компанию Mayweather Promotions и с 2007 года сам занимался своим промоушеном в боксе и контролировал поступление денег. Mayweather Promotions зарабатывала на просмотрах, реализации билетов, проведении трансляций и рекламных контрактах. После этого Мейвезер провел еще 12 боев на профессиональном ринге и стал миллиардером.
Мэйвезер известен тем, что за один вечер заработал $275 млн благодаря поединку по правилам бокса с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором в 2017 году.
Также доходы Мэйвезера складываются от рекламных контрактов, участия в шоу, выставочных боях, сувенирной продукции, одежды, фитнес-залов, недвижимости и сети стриптиз-клубов.