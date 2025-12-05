Ричмонд
Леброн Джеймс прервал рекордную 18‑летнюю серию в НБА

Леброн Джеймс впервые за 18 лет набрал меньше 10 очков за матч.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Лейкерс» в гостях обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА (123:120).

В матче принял участие 40-летний звездный форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс. Он провел на паркете 36 минут. За это время баскетболист набрал восемь очков (4 из 17 с игры), сделал 11 результативных передач и совершил шесть подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-1».

Леброн Джеймс набрал меньше 10 очков за матч впервые с января 2007 года. Таким образом, рекордная серия спортсмена в НБА прервалась — она длилась 6908 дней и 1297 матчей.

После матча у 40-летнего ветерана спросили, какие эмоции вызывает у него завершение рекордной серии.

«Никаких. Мы же победили. Просто нужно играть в баскетбол правильно. Ты всегда должен делать правильную передачу. Таков мой стиль. Именно так меня учили играть. И так я играл всю свою карьеру», — сказал форвард.

Напомним, Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по количеству проведенных сезонов. Он проводит 23-й сезон в лиге. Джеймс превзошел достижение экс-игрока «Торонто» и «Нью Джерси» Винса Картера (22 сезона).

В текущем сезоне «Лейкерс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда под руководством Джей Джей Редика одержала 16 побед в матчах регулярного чемпионата НБА и Кубка лиги и потерпела пять поражений. В следующей встрече «Лейкерс» на выезде сыграют против «Бостона».

