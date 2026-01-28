«Мне нравится». Тренер «Бруклина» — о потасовке с участием Демина

«Это просто команда, где каждый защищает и поддерживает другого. Ребята отлично справились. Никогда не позволим, чтобы кто-то из наших получил удар или был грубо сдвинут — будем стоять друг за друга. Конечно, есть определенные рамки, никому не хочется травм, но на площадке было несколько грязных моментов — судьи где-то реагировали, где-то нет.



Думаю, именно из-за этого все и вышло из-под контроля. Но мне нравится, что мои ребята готовы постоять друг за друга», — приводит слова Фернандеса журналист Эрик Слэйтер в соцсетях.