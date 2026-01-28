«Мне нравится». Тренер «Бруклина» — о потасовке с участием Демина

Накануне «Бруклин» в гостях уступил «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА (102:106).
Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин Демин стал участником потасовки в концовке игры. В ситуации со спорным мячом Заир Уильямс из «Бруклина» оказался на паркете в окружении троих игроков «Санз». Баскетболист «Финикса» Диллон Брукс пытался отнять мяч у Уильямса после свистка, это не понравилось стоящему рядом Демину. Россиянин вступился за партнера и оттолкнул Брукса за что получит технический фол.
Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес отреагировал на потасовку в матче.
«Это просто команда, где каждый защищает и поддерживает другого. Ребята отлично справились. Никогда не позволим, чтобы кто-то из наших получил удар или был грубо сдвинут — будем стоять друг за друга. Конечно, есть определенные рамки, никому не хочется травм, но на площадке было несколько грязных моментов — судьи где-то реагировали, где-то нет.
Думаю, именно из-за этого все и вышло из-под контроля. Но мне нравится, что мои ребята готовы постоять друг за друга», — приводит слова Фернандеса журналист Эрик Слэйтер в соцсетях.
Напомним, Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.
«Бруклин» потерпел шестое поражение подряд и с 12 победами при 33 поражениях идет на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Бруклин» на выезде сыграет против «Орландо».