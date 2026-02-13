Ричмонд
Крис Пол завершил карьеру после 23 сезонов в НБА

Крис Пол пятый по заработкам в НБА после стольких лет в лиге.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

40-летний разыгрывающий защитник американец Крис Пол объявил о завершении карьеры в НБА.

"Вот и все. После более чем 21 года я ухожу из баскетбола. Когда я это пишу, это тяжело осознать, но я полон радости и благодарности. Играть в баскетбол было благословением и большой ответственностью.

Я очень счастлив взять с собой в следующий этап моей жизни все то, чему баскетбол научил меня, и, что более важно, то, чему меня научили люди через баскетбол", — сказал Пол в своих соцсетях.

В июле 2025 года Пол подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». Игрок не принимал участия в матчах НБА с 1 декабря. 5 февраля он был обменян в «Торонто», который в пятницу поместил его в список отказов.

За 20 с лишним сезонов он заработал на паркете более $ 408 млн, что является пятым результатом в истории лиги. Об этом сообщает сооснователь и главный редактор сайта Spotrac Майкл Джиннитти в социальных сетях.

Лидеры НБА по заработкам за карьеру: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 581 млн; Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») — $ 501 млн; Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 470 млн; Джеймс Харден («Кливленд Кавальерс») — $ 411 млн; Крис Пол — $ 408 млн.

Американец является 12-кратным участником Матча всех звезд НБА и двукратным чемпионом Олимпийских игр в составе сборной США. В лиге Крис играл с 2005 года, будучи выбранным командой «Нью-Орлеан Пеликанс» под четвёртым номером на драфте НБА.

