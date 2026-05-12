Леброн Джеймс высказался о своем будущем после вылета из плей-офф

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о своем будущем в лиге после вылета команды из плей-офф НБА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Лейкерс» проиграли действующему чемпиону НБА — «Оклахоме» в серии второго раунда плей-офф со счетом 0−4.

«Очевидно, это процесс… Осмысление займет несколько недель. Я не знаю, что ожидает меня в будущем… Когда придет время, вы, ребята, узнаете, какое решение я приму», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Действующее соглашение Джеймса рассчитано до конца нынешнего сезона.

Также баскетболист подвел итоги сезона-2025/26.

«В одном сезоне было столько разных периодов. Я точно не считаю свой год разочарованием… Я никогда не был запасным вариантом», — приводит слова Леброна Джеймса журналист Лоу Мюррей в соцсетях.

41-летний Джеймс в плей-офф провел девять матчей, в которых в среднем набирал 23,2 очка (45,9% с игры, 32,7% из-за дуги), делал 6,7 подбора и отдавал 7,3 передачи.


Леброн Джеймс завершил свой 23-й сезон в лиге. Форвард является рекордсменом НБА по количеству набранных очков и проведенных сезонов. Также Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 300 матчей в плей-офф (302).

