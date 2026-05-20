Впервые в НБА оба финала конференций завершились в овертайме

«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» в первом матче финальной серии Восточной конференции НБА (115:104).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч между «Никс» и «Кавальерс» завершился в овертайме. Ранее «Сан-Антонио» одержал победу над действующим победителем НБА — «Оклахомой» со счетом 122:115. Для определения победителя командам потребовалось два овертайма.

Как сообщает ESPN Insights, впервые в истории плей-офф НБА обе первые игры финалов конференций завершились в дополнительное время.

Также впервые за 50 лет финал Западной конференции плей-офф дошел до второго овертайма. В последний раз подобное случалось в 1976 году — тогда в четвертом матче серии между «Финиксом» и «Голден Стэйт» также понадобился второй овертайм.