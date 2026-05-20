Тренер «Никс» рассказал о тактике в победном матче плей-офф НБА

«Никс» одержали победу над «Кливлендом» в овертайме со счетом 115:104. По ходу второй половины команда из Нью-Йорка отыграла 22-очковое отставание.
Противостояние защитника «Никс» Джейлена Брансона и игрока «Кавальерс» Джеймса Хардена стало ключевым в заключительном отрезке матча. Брансон в этом матче набрал 38 очков.
Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун рассказал о тактике в игре с «Кливлендом»:
«Иногда надо делать то, что диктует ход игры. Они пытаются так же нападать через Джейлена. Мы считаем, что можем позволить себе такой стиль. Стараемся не полагаться на него слишком сильно. Но уверены в способностях Джейлена, если до такого доходит.
Нам приходится решать вопрос с опекой Хардена и Митчелла, им нужно делать то же самое с Джейленом.
Но нет никакого секрета в том, что в атаке мы выцеливаем Джеймса Хардена», — приводит слова Брауна журналист Майкл Скотто в соцсетях.
«Нью-Йорк» вышел вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч между командами пройдет 21 мая на домашней площадке «Никс».
В финале Западной конференции «Сан-Антонио» обыграл «Оклахому» в первом матче плей-офф со счетом 122:115.