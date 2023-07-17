Игрок сборной России по баскетболу перешел в клуб «Пари НН»

Андрей Воронцевич, которому 17 июля исполнилось 36 лет, стал игроком «Пари НН». Об этом клуб объявил на своем сайте.

Соглашение с баскетболистом рассчитано на два года.

Воронцевич уже выступал за нижегородский клуб в течение двух месяцев в 2021 году. Последние два сезона российский форвард играл за казанский УНИКС.

С 2006 по 2020 год Вооронцевич был игроком ЦСКА, в составе которого трижды выигрывал Евролигу и 14 раз побеждал в чемпионате России по баскетболу.

В составе сборной России Воронцевич стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.