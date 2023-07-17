Игрок сборной России по баскетболу перешел в клуб «Пари НН»
Российский баскетболист Андрей Воронцевич перешел из казанского клуба УНИКС в «Пари НН».
Российский баскетболист Андрей Воронцевич перешел из казанского клуба УНИКС в «Пари НН».
Андрей Воронцевич, которому 17 июля исполнилось 36 лет, стал игроком «Пари НН». Об этом клуб объявил на своем сайте.
Соглашение с баскетболистом рассчитано на два года.
Воронцевич уже выступал за нижегородский клуб в течение двух месяцев в 2021 году. Последние два сезона российский форвард играл за казанский УНИКС.
С 2006 по 2020 год Вооронцевич был игроком ЦСКА, в составе которого трижды выигрывал Евролигу и 14 раз побеждал в чемпионате России по баскетболу.
В составе сборной России Воронцевич стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.