Бывший главный тренер «Баварии» возглавил «Зенит»

Радоньич сменил на этой должности словенца Александера Секулича, который был отстранен от исполнения своих обязанностей 20 января после поражений от «Нижнего Новгорода» (89:99) и «Локомотива-Кубань» (85:95). На время его отсутствия обязанности главного тренера исполняли Максим Учайкин и Ростислав Вергун.