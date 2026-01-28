Бывший главный тренер «Баварии» возглавил «Зенит»

Контракт с 55-летним черногорским специалистом подписан по системе «1+1» и рассчитан до конца сезона-2026/27.
Радоньич сменил на этой должности словенца Александера Секулича, который был отстранен от исполнения своих обязанностей 20 января после поражений от «Нижнего Новгорода» (89:99) и «Локомотива-Кубань» (85:95). На время его отсутствия обязанности главного тренера исполняли Максим Учайкин и Ростислав Вергун.
Ранее Радоньич возглавлял «Будучность» (2005−2013), «Црвену Звезду» (2013−2017, 2020−2022), «Баварию» (2018−2020), «Панатинаикос» (2022−2023) и «Башакшехир» (2023−2025). Под его руководством «Црвена Звезда» по пять раз выигрывала Адриатическую лигу, чемпионат и Кубок Сербии, а «Бавария» дважды становилась чемпионом Бундеслиги.
«Зенит» с результатом 15−9 занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть побед. В воскресенье, 1 февраля, петербуржцы дома сыграют против «Самары». Начало матча — в 13:00 по московскому времени.