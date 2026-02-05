Уехавший в США баскетболист рассказал об отказе получать повестку

— Что за история с вручением повестки в военкомат? Как думаешь, почему она возникла так внезапно?
— У меня есть официальная отсрочка от армии. История с повесткой появилась ровно в тот момент, когда наши отношения с руководством клуба стали обостряться. Думаю, что это был инструмент давления на меня. Начальник службы безопасности Дмитрий Алексеевич сообщил мне о каких-то проблемах в военкомате, подробности мне пришлось выпрашивать, но ничего конкретного я не узнал. Меня попросили не беспокоиться и ничего не предпринимать.
Когда я явился в «Баскет-Холл» по требованию врача команды, спортивный директор Виктор Мелешенко попытался вручить мне повестку, когда я лежал под капельницей. Не особо понимая, что происходит, и зная, что у меня есть отсрочка, я отказался принимать повестку. Мелешенко позвал пару свидетелей и оформил мой отказ от получения повестки. Это произошло через пару дней после того, как меня уверили, что проблем с военкоматом нет. После этого по чьему-то заявлению хотели возбудить уголовное дело. Однако после дачи показаний следователю в Санкт-Петербурге дело возбуждать не стали. С этим вопросом мне помогли мои юристы, — рассказал Елатонцев в интервью «Спорт-Экспрессу».
В ноябре 2025 года 23-летний Елатонцев, имея действующий контракт с «Локомотивом», покинул расположение клуба и уехал в США. Вскоре он стал выступать за команду
Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) «Оклахома Сунерз». «Локомотив-Кубань» обвинил россиянина в самовольном уходе из команды и обратился по этому поводу в Российскую федерацию баскетбола (РФБ), Международную федерацию баскетбола (FIBA) и NCAA. Средние показатели Елатонцева в NCAA составляют 5,5 очка, 3 подбора и 0,9 передачи.
Центровой Елатонцев выступал за краснодарскую команду с 2021 года. Он два раза становился лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ (2024 и 2025 годы), а в 2023 году стал серебряным призером Единой лиги ВТБ.