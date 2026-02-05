Уехавший в США баскетболист рассказал об отказе получать повестку

Когда я явился в «Баскет-Холл» по требованию врача команды, спортивный директор Виктор Мелешенко попытался вручить мне повестку, когда я лежал под капельницей. Не особо понимая, что происходит, и зная, что у меня есть отсрочка, я отказался принимать повестку. Мелешенко позвал пару свидетелей и оформил мой отказ от получения повестки. Это произошло через пару дней после того, как меня уверили, что проблем с военкоматом нет. После этого по чьему-то заявлению хотели возбудить уголовное дело. Однако после дачи показаний следователю в Санкт-Петербурге дело возбуждать не стали. С этим вопросом мне помогли мои юристы, — рассказал Елатонцев в интервью «Спорт-Экспрессу».