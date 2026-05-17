Воронцевич — о плей-офф: Одна ошибка может стоить титула

— Прежде всего — защита и командная игра. Хорошая игра в нападении чаще получается после хорошей защиты — это взаимосвязано. Хочется сказать: нужно продолжать в том же ключе работать, так же отдаваясь защите, помогая друг другу. И потом, когда мы делимся мячом в нападении и не жадничаем, находим открытого партнера в более выгодной позиции, тогда и складывается рисунок игры гораздо лучше. И, как я называю, «музыка баскетбола» звучит яснее и четче.