Воронцевич — о плей-офф: Одна ошибка может стоить титула

«Зенит» на своей площадке обыграл казанский УНИКС в третьем матче ½ финала плей-офф Единой лиги ВТБ (103:74) и повел в серии до четырех побед со счетом 2−1. Воронцевич в этой встрече набрал 8 очков, сделал один подбор и отдал одну результативную передачу.
— Скажите, насколько домашние трибуны и болельщики реально помогают в таких матчах?
— Это, как говорят, любо‑дорого смотреть и слушать, когда зал взрывается овациями. Конечно, дома стены всегда помогают, тем более Санкт‑Петербург — это большая история любви к баскетболу и большая история самого города. Это культурная столица нашей страны, и люди, которые приходят поболеть за «Зенит», болеют всем сердцем и душой. Поэтому это, наверное, то, ради чего мы и играем в баскетбол. Конечно, мы хотим приносить радость своим болельщикам.
Я думаю, что и болельщики ощущают, что мы со своей стороны очень тепло, трепетно и с любовью относимся к каждому зрителю, который приходит. Так что им — низкий поклон. Мы для них стараемся и для них играем.
— По вашему мнению, какой сегодня ключевой момент был в игре?
— Прежде всего — защита и командная игра. Хорошая игра в нападении чаще получается после хорошей защиты — это взаимосвязано. Хочется сказать: нужно продолжать в том же ключе работать, так же отдаваясь защите, помогая друг другу. И потом, когда мы делимся мячом в нападении и не жадничаем, находим открытого партнера в более выгодной позиции, тогда и складывается рисунок игры гораздо лучше. И, как я называю, «музыка баскетбола» звучит яснее и четче.
— Если говорить о психологии, насколько матчи плей‑офф отличаются от регулярного чемпионата?
— Моя психология вообще такова, что нет ни в начале сезона, ни в середине сезона проходных матчей — и это моя личная позиция. Понимаю, о чем идет речь: сейчас разница только в том, что уже нет шанса и нет возможности ошибаться. Потому что одна игра, одна ошибка может стоить победы, а одна победа может стоить всего — условно, чемпионства.
Поэтому весь сезон мы шли к этому, мы идем правильным путем — не без поражений, но, тем не менее, понимаем, что сезон можно сравнить с неким марафоном, где ты должен выкладываться на каждом участке, но при этом быть готовым к каждой игре на 100%.
Понимаю, что сейчас некуда отступать. Психология такова. Зачастую мы говорим, как в покере: ставим все. Поэтому, чтобы побеждать, надо выигрывать в каждом матче. Не всегда получается, но, тем не менее… Поэтому да, психология такова: некуда отступать — только вперед и только к победе, — сказал форвард «Зенита» Андрей Воронцевич для «Спорт Mail».