Определился последний полуфиналист ЧМ по баскетболу

В пригороде филиппинской столицы Манилы завершился четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу 2023 года, в котором встречались сборные Канады и Словении. Счет встречи — 100:89 в пользу канадцев.

Лидер сборной Словении Лука Дончич был удален по ходу четвёртой четверти встречи за перебор персональных предупреждений. За несколько минут до этого аналогичное удаление заработал один из лидеров сборной Канады Диллон Брукс.

Самым результативным игроком встречи стал Шей Гилджес-Александер, играющий в НБА за «Оклахома-Сити Тандер». На счету канадца 31 очко, 10 подборов и четыре передачи.

В полуфинале Канада встретится со сборной Сербии, которая 5 сентября уверенно обыграла литовцев со счетом 87:68.