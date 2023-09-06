Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Динамо Мн
Футбол. Сборные
21:00
Мальта
Гибралтар
Все события
Фоторепортажи
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
30ACA 161: лучшие кадры московского турнира
14:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Германия в полуфинале ЧМ по баскетболу сыграет со сборной США

В четвертьфинале немцами была обыграна сборная Латвии.

Наверх
Источник: Reuters

В пригороде филиппинской столицы Манилы завершился четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу 2023 года, в котором встречались сборные Германии и Латвии. Счет встречи — 81:79 в пользу немцев.

Германия за три минуты до конца лидировала с разницей в +10. Латвийцы сумели сократить отставание в счете до двух очков. Играющий в НБА за «Оклахому» Давис Бертанс за мгновения до сирены бросал трехочковый, который мог принести его сборной путевку в полуфинал ЧМ, однако промахнулся.

Самым результативным игроком встречи стал молодой разыгрывающий сборной Латвии Артурс Жагарс, набравший 24 очка. В составе Германии больше всего очков (16) набрал Франц Вагнер, который вместе со своим старшим братом Морицем играет и в сборной, и в НБА за «Орландо Мэджик».

Главным тренером сборной Германии является канадский специалист Гордон Херберт, который ранее возглавлял сборную Грузию и саратовский «Автодор».

В полуфинале Германия сыграет со сборной США, которая 5 сентября уверенно обыграла итальянцев со счетом 100:63.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Габриэль Батистута может стать мэром Флоренции
«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по обвинению Антони
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь