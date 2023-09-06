Германия в полуфинале ЧМ по баскетболу сыграет со сборной США
В четвертьфинале немцами была обыграна сборная Латвии.
В четвертьфинале немцами была обыграна сборная Латвии.
В пригороде филиппинской столицы Манилы завершился четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу 2023 года, в котором встречались сборные Германии и Латвии. Счет встречи — 81:79 в пользу немцев.
Германия за три минуты до конца лидировала с разницей в +10. Латвийцы сумели сократить отставание в счете до двух очков. Играющий в НБА за «Оклахому» Давис Бертанс за мгновения до сирены бросал трехочковый, который мог принести его сборной путевку в полуфинал ЧМ, однако промахнулся.
Самым результативным игроком встречи стал молодой разыгрывающий сборной Латвии Артурс Жагарс, набравший 24 очка. В составе Германии больше всего очков (16) набрал Франц Вагнер, который вместе со своим старшим братом Морицем играет и в сборной, и в НБА за «Орландо Мэджик».
Главным тренером сборной Германии является канадский специалист Гордон Херберт, который ранее возглавлял сборную Грузию и саратовский «Автодор».
В полуфинале Германия сыграет со сборной США, которая 5 сентября уверенно обыграла итальянцев со счетом 100:63.