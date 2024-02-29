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08:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Леброн, Дюрант и Карри готовы сыграть на Олимпиаде в Париже

Тренерский штаб сборной США по баскетболу во главе со Стивом Керром определился с игроками, которые поедут на Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщает журналист Шэмс Чарания.

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Источник: AP 2023

По информации источника, в состав олимпийской команды войдут Леброн Джеймс («Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Кевин Дюрант, Девин Букер (оба — «Финикс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джейсон Тэйтум и Джру Холидэй (оба — «Бостон»).

Эти семь игроков точно поедут в Париж, если будут здоровы после окончания сезона в НБА. Всего в заявке команды должно быть 12 игроков.

Леброн Джеймс может сыграть за сборную США впервые с 2012 года. 39-летний баскетболист выступал за национальную команду на трех Олимпийских играх ⁠— в Афинах-2004, Пекине-2008 и Лондоне-2012, где завоевал два золота и одну бронзу.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в данный момент восстанавливается от травмы колена. Ожидается, что он восстановится к концу марта. Для лучшего игрока НБА прошлого сезона это будет дебютный турнир за сборную США. В 2022 году камерунец получил французское и американское гражданство с намерением начать международную карьеру в национальной сборной одной из этих стран.

Сборная США является 16-кратным олимпийским чемпионом по баскетболу. Последний раз американские баскетболисты оставались без олимпийского золота в 2004 году.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 27 июля по 11 августа.

 Леброн, Дюрант и Карри готовы сыграть на Олимпиаде в Париже
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