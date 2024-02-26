Сборная Кубы по баскетболу впервые в истории обыграла США
За три дня до этого матча сборная США во Флориде обыграла Кубу со счетом 100:79, причем в составе кубинцев было всего 7 игроков.
За три дня до этого матча сборная США во Флориде обыграла Кубу со счетом 100:79, причем в составе кубинцев было всего 7 игроков.
Кубинцы одержали домашнюю победу над сборной США в матче отборочного турнира чемпионата Америки со счетом 81:67.
В составе Кубы самым результативным игроком стал Педро Бомбино. На его счету 19 очков, 5 подборов и 1 перехват. По 11 очков набрали Хасьель Риверо и игравший за ЦСКА Ховард Сент-Рос.
Из отборочной группы на континентальное первенство выходят три команды из четырех. После двух туров у всех команд группы D — США, Кубы, Пуэрто-Рико и сборной Багамских островов — по три очка.
Чемпионат Америки по баскетболу состоится в Никарагуа в августе 2025 года.