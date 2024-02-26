Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
Торино
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Райо Вальекано
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Нэшвилл
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Каролина
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег
Аризона
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Рейнджерс
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго
Детройт
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
13:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Кубы по баскетболу впервые в истории обыграла США

За три дня до этого матча сборная США во Флориде обыграла Кубу со счетом 100:79, причем в составе кубинцев было всего 7 игроков.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Кубинцы одержали домашнюю победу над сборной США в матче отборочного турнира чемпионата Америки со счетом 81:67.

В составе Кубы самым результативным игроком стал Педро Бомбино. На его счету 19 очков, 5 подборов и 1 перехват. По 11 очков набрали Хасьель Риверо и игравший за ЦСКА Ховард Сент-Рос.

Из отборочной группы на континентальное первенство выходят три команды из четырех. После двух туров у всех команд группы D — США, Кубы, Пуэрто-Рико и сборной Багамских островов — по три очка.

Чемпионат Америки по баскетболу состоится в Никарагуа в августе 2025 года.

 Экс-чемпион UFC Чак Лидделл упал с яхты в воду: видео
Сборная Кубы по баскетболу впервые в истории обыграла США
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь