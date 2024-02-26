Сборная Кубы по баскетболу впервые в истории обыграла США

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240602&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кубинцы одержали домашнюю победу над сборной США в матче отборочного турнира чемпионата Америки со счетом 81:67.

В составе Кубы самым результативным игроком стал Педро Бомбино. На его счету 19 очков, 5 подборов и 1 перехват. По 11 очков набрали Хасьель Риверо и игравший за ЦСКА Ховард Сент-Рос.

Из отборочной группы на континентальное первенство выходят три команды из четырех. После двух туров у всех команд группы D — США, Кубы, Пуэрто-Рико и сборной Багамских островов — по три очка.