Министр спорта России: не нужно показывать миру «кузькину мать»

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, почему не видит альтернативные турниры как замену международным соревнованиям. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Дегтярев принимает участие в ежегодной конференции «Экспо Баскет 2025», которая в эти проходит в Перми.

«Если бы мы проводили альтернативные турниры, то получили бы дополнительный бан. Ряд спортсменов и даже некоторые федерации рассорились бы друг с другом окончательно. По некоторым видам спорта — так вообще в хлам. Ну и ради чего? Чтобы кому-то показать “кузькину мать”? Был у нас один… больше не надо. Будем дружить со всеми. Вектор на дружбу и полноценное восстановление всех спортивных институтов во всех видах спорта. Этот процесс идет, я за него отвечаю.

Речь идет не о “вместо”, а “вместе”. Вместе со всем международным сообществом двигаться. Спорт должен объединять. Пока санкции есть, конечно, немного снижена мотивация, особенно в игровых видах по типу баскетбола. Это факт. Лишним никакой турнир не будет, мы это всё поддерживаем.

Но цель — вернуться на международную арену: чемпионаты мира, Олимпийские игры. Никто больше ничего не придумал. Мы являемся частью мирового спорта и выступаем за его целостность. А большие альтернативные проекты всегда наносят ущерб взаимоотношениям», — сказал Дегтярев.

Фраза «показать кузькину мать» является отсылкой к словам Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева во время встреч с официальным лицами США в 1959 году. Он неоднократно употреблял ее в контексте советско-американского противостояния.

В 2024 году в Казани прошли Игры будущего и спортивные игры стран БРИКС. Также на этот год в России было запланировано проведение Всемирных игр дружбы, которые впоследствии были отложены до особого решения президента страны Владимира Путина.