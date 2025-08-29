Министр спорта России: не нужно показывать миру «кузькину мать»

«Если бы мы проводили альтернативные турниры, то получили бы дополнительный бан. Ряд спортсменов и даже некоторые федерации рассорились бы друг с другом окончательно. По некоторым видам спорта — так вообще в хлам. Ну и ради чего? Чтобы кому-то показать “кузькину мать”? Был у нас один… больше не надо. Будем дружить со всеми. Вектор на дружбу и полноценное восстановление всех спортивных институтов во всех видах спорта. Этот процесс идет, я за него отвечаю.



Речь идет не о “вместо”, а “вместе”. Вместе со всем международным сообществом двигаться. Спорт должен объединять. Пока санкции есть, конечно, немного снижена мотивация, особенно в игровых видах по типу баскетбола. Это факт. Лишним никакой турнир не будет, мы это всё поддерживаем.



Но цель — вернуться на международную арену: чемпионаты мира, Олимпийские игры. Никто больше ничего не придумал. Мы являемся частью мирового спорта и выступаем за его целостность. А большие альтернативные проекты всегда наносят ущерб взаимоотношениям», — сказал Дегтярев.