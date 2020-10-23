Эль класико, Лэмпард против Сульшера, а Слуцкий в гостях у Семака

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«Зенит» — «Рубин»



Прогноз: «Рубин» не проиграет за 2.65.



«Зенит» разочаровал в первом матче в Лиге чемпионов. Вялый первый тайм, затем чемпион России проснулся после пропущенного гола, но в итоге не только не выиграл, но и не удержал даже ничью. Вопросы есть как к Дзюбе с Дриусси, так и к защитникам. И, конечно, к Семаку, удивившему выбором стартового состава. «Рубин» в РПЛ выступает неровно, что неудивительно для команды в процессе перестройки. С лидерами лиги казанцам тяжело даются матчи, но у ЦСКА в Москве они смогли отнять три очка. В этой игре команда Слуцкого будет без двух игроков основы Макарова и Абильгора, но ее главное преимущество — недельная подготовка, у «Зенита» же время на восстановление меньше, да и игра без Малкома не идет.



«Барселона» — «Реал»



Прогноз: «Барселона» победит и тотал меньше 3,5 за 2.95.



Главное событие в испанском футболе — «Реал» в кризисе. У команды Зидана совершенно разладилась игра в позиционной атаке, а в защите без Рамоса беда. Капитан пропустил матч с «Шахтером» из-за повреждения колена, но в класико, скорее всего, выйдет. Главная покупка последних лет «сливочных» пока себя не оправдывает: Азар снова травмирован. У «Барселоны» тоже возникают проблемы — с командами, которые строго играют в обороне, поэтому по очкам каталонцы идут вровень с «Реалом», но от игры такого удручающего впечатления нет. «Барса» размялась на «Ференцвароше» в ЛЧ (5:1), и по праву считается фаворитом в класико.



«Краснодар» — «Спартак»



Прогноз: «Спартак» победит за 2.78.



Обе команды играли среди недели, но «Спартак» дал отдохнуть многим игрокам основы и отправил на кубковый матч с «Енисеем» по сути второй состав. Единственное, Понсе из-за травмы может пропустить эту встречу, но зато вернулись защитники Жиго и Джикия. «Краснодар» героически отыграл дебютный матч в ЛЧ во Франции, но на третью подряд игру (до этого еще была тяжелая победа над «Рубином») сил у «быков» вряд ли хватит. При этом команда Мусаева вряд ли откажется от привычного владения мячом, значит, у «Спартака» будут шансы в контратаках.



«Манчестер Юнайтед» — «Челси»



Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит и тотал меньше 3,5 за 3.48.



«Манчестер Юнайтед» удивил, качественно отыграв в Париже. Молодые защитники «МЮ» закрыли Мбаппе и Неймара, а впереди Бруну, Марсьяль и Рэшфорд выжали максимум из своих моментов. Как ни странно, матчи с топ-соперниками удаются Сульшеру лучше всего. «Челси» в ЛЧ выдал редкий матч на ноль, но тут, скорее, дело в том, что «Севилья» особо не возражала против ничьей. Лэмпарду еще только предстоит наладить взаимопонимание в обороне, при этом вратарь-новичок Менди смотрится хорошо. «Челси» проиграл «МЮ» оба матча в АПЛ в прошлом сезоне, сейчас шансы манкунианцев победить тоже выше.



«Арсенал» — «Лестер»



Прогноз: ничья за 3.73.



Артета внедрил в «Арсенале» интересную систему розыгрыша мяча от ворот накоротке, но эта тактика, конечно, рискованная. В АПЛ за такие ошибки «канониров» еще не наказывали, а вот в Лиге Европы не простили. Несмотря на ошибки защиты, «Арсенал» достаточно забивает, и старт сезона получился успешным. «Лестер» же не забивает в АПЛ уже два матча, еще и главный бомбардир Варди травмировался недавно. В ЛЕ «лисы» справились с «Зарей», время на восстановление за счет домашней игры у них чуть больше, но разница тут небольшая. «Арсенал» не проигрывает дома «Лестеру» 27 матчей, однако сейчас силы примерно равны.