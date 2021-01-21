Ставим против фаворита: прогноз на матч «Корнелья» — «Барселона»

Казалось, «Барселона» прогрессирует от матча к матчу, выдала серию из 9 игр без поражений, но все это закончилось в финале Суперкубка Испании. Ведя 2:1 по ходу второго тайма команда Кумана посчитала, что дело сделано, и «Атлетик» наказал за такую расслабленность. В итоге, по сравнению с другими участниками чемпионской гонки, каталонцы провели на два матча больше, чем «Атлетико», и на один, чем «Реал», и остались при этом без трофея. «Корнелья» выступает в третьем по силе испанском дивизионе и уже сотворила одну сенсацию в нынешнем Кубке Испании. В прошлом раунде она выбила «Атлетико» — лучшую команду Ла Лиги в этом сезоне. «Корнелья» забила гол после стандарта в начале первого тайма, а потом с успехом оборонялась всю игру. Считается, что в «Корнелье» хорошая система подготовки, два года в юности здесь провел, например, Альба. Интересно, что в Сегунде B дела у «Корнельи» идут так себе, там она располагается даже ниже, чем дубль «Барселоны». Но Кубок — это всегда отдельная история.

«Барселона» точно осталась на этот матч без Месси, травмирован Дест, да и не факт, что Куман выпустит многих игроков основы, все-таки им тоже нужна передышка. При этом скромную команду «Корнелья» не испугать громкими именами, они уже видели Феликса и других звезд «Атлетико». «Барса» не выиграла два последних матча без Месси, у каталонцев есть проблемы с психологией, особенно в важных (в том числе кубковых) матчах. А тер Стегена, чтобы выручать, как недавно с «Реал Сосьедадом», на поле не будет, выйдет второй вратарь Нето. Так что здесь, как ни странно, лучше поставить на аутсайдера: победа «Корнельи» с форой +1,5 за 2,08 в БК «Лига Ставок».



Кстати, «Корнелья» — тоже из Каталонии, матч для ее игроков, конечно, будет принципиальным. Также поле будет искусственным, для многих футболистов «Барсы» это непривычно. По мастерству разница, естественно, между командами огромная, но в Кубке решают другие качества. Вчера в этом убедился «Реал», проигравший клубу из третьего по силе дивизиона. Голов в каталонском дерби много не ждут, и тут можно согласиться с букмекерами. Вторая ставка на матч — тотал меньше 3 за 1,86 в БК Olimp.bet.



Андрей Санталов