«Реал» и «Челси» разойдутся миром, а Почеттино огорчит Гвардиолу в Париже

БК Winline продолжает проект «Х5 — игра на миллион». Чтобы испытать свою удачу, нужно установить приложение Winline и предсказать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, приз для победителей — миллион рублей.



«Реал» — «Челси»



Прогноз: ничья за 3.23.



Все-таки «Реалу» тяжело играть на два фронта. В Лиге чемпионов Зидан придумывает план под каждого соперника, опытные игроки выходят с дополнительной мотивацией и побеждают «Аталанту» с «Ливерпулем». А вот в Ла Лиге так же стабильно обыгрывать «Хетафе» и «Бетис» не получается. Так, у Зидана не получилось выйти на первое место в чемпионате, посмотрим, что теперь его команда покажет в ЛЧ. В состав вернулись Азар, Карвахаль и Варан, это серьезное усиление. А в «Челси» праздник: впервые за два месяца забил Вернер. Немец был очень активен с «Вест Хэмом», мог сделать хет-трик, но и победный гол — это тоже неплохо. В остальном лондонцы остаются верны своему стилю при Тухеле. Контроль мяча, минимум моментов у своих ворот и давление впереди. Чаще всего этого хватает для победы. В Испании «Челси» тоже будет осторожен, вопрос о выходе в финал отложат до ответной игры.



«Атлетик» — «Вальядолид»



Прогноз: «Атлетик» победит и тотал меньше 2,5 за 3.49.



«Атлетик» удивил, обыграв лидера Ла Лиги «Атлетико». Команда Марселино до этого не могла победить 8 матчей, а здесь в ситуации, когда баскам, казалось, уже ничего не надо, они не согласны даже на ничью с соперником, который рвется к чемпионству. Возможно, «Атлетик» действительно слишком сильно был сконцентрирован на двух кубковых финалах, и команде было не до чемпионата. «Вальядолид» сейчас идет в зоне вылета и находится не в очень хорошей форме. за три месяца клуб, которым владеет Роналдо, выиграл лишь один раз. Шансы спастись в примере оставляет только тот факт, что «Вальядолид» — самая ничейная команда Испании. Однако против воспрявших духом басков устоять вряд ли получится.



«ПСЖ» — «Манчестер Сити»



Прогноз: «ПСЖ» победит за 3.15.



«ПСЖ» много забивает в последних матчах, у Мбаппе 4 гола в турах, вернулся Икарди — и сразу хет-трик в игре на Кубок Франции. Неймар тоже набивает себе статистику. В общем, шансы Парижа, как и в предыдущих матчах с «Барселоной» и «Баварией» связаны с группой атаки. Если у суперзвезд пойдет игра, то шансы выйти в финал высоки. Гвардиола, конечно, это понимает, но получится ли у него нейтрализовать того же Мбаппе? «Манчестер Сити» уязвим к контратакам, а именно так и будет угрожать «ПСЖ». «Горожане» только что выиграл финал Кубка лиги у «Тоттенхэма», но там соперник почти ничего не создал впереди. «Ман Сити» будет много позиционно атаковать, создавать моменты, но с реализацией у него беда. Козыри «ПСЖ», скорее всего, окажутся весомее.



«Вильярреал» — «Арсенал»



Прогноз: ничья за 3.30.



15 лет назад эти команды встречались в полуфинале ЛЧ, теперь спорят за выход в финал Лиги Европы. Для «Вильярреала» это первая встреча с топ-клубом (если «Арсенал» так еще можно называть) в этом еврокубковом сезоне, до этого испанцы выбили из плей-офф «Зальцбург», киевское «Динамо» и загребское «Динамо». «Вильярреал» только что проиграл «Барселоне» (1:2), но продолжает бороться за попадание в ЛЕ на следующий сезон. «Арсенал» с трудом прошел «Бенфику» и «Олимпиакос», а чешскую «Славию» просто смял в ответном матче ¼ финала. В АПЛ, правда, «канониры» застряли в середине таблицы, в последних турах команда Артеты не знала, как справиться с «Фулхэмом» (1:1) и «Эвертоном» (1:2). Команде не хватает лидера, молодежь же пока нестабильна.



«Манчестер Юнайтед» — «Рома»



Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит с разницей 2 за 4.53.



«Манчестер Юнайтед» уже долго держит хорошую форму, за последние три месяца манкунианцы проиграли только один раз. На выезде, что интересно, команда Сульшера обычно играет лучше, чем на «Олд Траффорде», но когда-то и дома ее должно прорвать. Противостояние с «Миланом» тоже начиналось в Англии, тогда итальянская команда спаслась от поражения, но в ответной игре «МЮ» взял свое. Сейчас «Роме» будет сложно устоять, состав неоптимальной, позиции тренера Фонсеки в клубе тоже шаткие, поражение в выходные от «Кальяри» тоже уверенности не добавляет. Джеко уже не тот, что раньше, у Мхитаряна с февраля ни голов, ни передач. «Волки» смогли выбить «Аякс» из ЛЕ, но «Ман Юнайтед» им окажется не по зубам.