Без Месси и Неймара: прогноз на матч «ПСЖ» — «Анжер»

«ПСЖ» долго шел со стопроцентным результатом в чемпионате Франции, но «Ренн» в 9-м туре прервал эту серию. Перерыв на сборные только добавил головной боли Почеттино. Неймар, Месси и другие сборники из Южной Америки сегодня ночью еще играли за свои национальные команды. Игроки из Франции и Италии после Лиги наций освободились раньше, так что тренер может рассчитывать на Доннарумму, Кемпембе, Верратти и Мбаппе. Но уровень их физической готовности пока тоже неясен. К тому же парижанам надо держать в голове матч с «Лейпцигом» на следующей неделе.

«Анжер» — чуть ли не главный сюрприз на старте сезона в Лиге 1. В прошлом чемпионате команда заняла 13-е место, а сейчас после 9 туров идет на 4-м. У «Анжера» всего одно поражение, а в гостевых матчах он еще ни разу не уезжал без очков: победа и три ничьи. Забивают черно-белые немного, зато и пропускают на уровне «ПСЖ» — всего один гол за игру в среднем. Парижане выиграли все 10 матчей у соперника за последние годы, но в этот раз, кажется. борьба будет. Все-таки команда у Почеттино пока несыгранная, состав часто меняется. В БК «Фонбет» поставить на победу «Анжера» с форой +1,5 можно за 1,85. Также тут вряд ли стоит ждать много голов: БК «Париматч» дает на тотал меньше 3 коэффициент 1,92.